КПРФ в Тюмени назвала претендента на место осужденного депутата

Довыборы в гордуму Тобольска пройдут 11 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Коммунист Дмитрий Зайцев представит КПРФ на довыборах в городскую думу Тобольска. Об этом URA.RU сообщили в тюменском обкоме партии. Вакантное место в думе появилось после того, как экс-депутат от «Единой России» Сергей Вакарин был осужден за то, что сбил на машине сотрудника ГИБДД.

«При проведении тайного голосования по выдвижению кандидата по округу №23 (Тобольска — прим. ред.) голоса разделились поровну. Претендовавшие на участие в выборах молодые коммунисты Артем Куцун и Дмитрий Зайцев получили по семь голосов. Однако при проведении повторного голосования право быть выдвинутым от КПРФ получил Дмитрий Зайцев», — рассказали в обкоме.

Ранее агентство писало, что довыборы в гордуму Тобольска пройдут также в округе №12 — избравшийся здесь Иван Нефидов в сентябре 2021 года перешел на должность заммэра Нового Уренгоя и сложил мандат. КПРФ в округе представит бывший депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич. Соперниками коммунистов станут единороссы Людмила Торопова (округ №12) и Эдуард Махмутов (№23). Остальные партии пока не назвали своих кандидатов. Довыборы назначены на 11 сентября.

Скандал с экс-депутатом Вакариным прогремел в июле 2021 года. Народный избранник на своем Mercedes сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места преступления. Инспектор ДПС был госпитализирован, а Вакарина суд приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев.