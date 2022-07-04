Курганец продает редкий перламутровый ГАЗ-21 «Волга» третьего поколения за 1,7 млн рублей. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Дром.ру» по городу Курган.
«Продается ГАЗ-21 „Волга“, цвет — серый, пробег — 76 тысяч км, мощность — 75 лошадиных сил. Машина заднеприводная третьего поколения, год производства — 1963-й. Автомобиль в идеальном состоянии как внешне, так и внутри (технически)», — говорит владелец авто. Стоимость раритета — 1,7 млн рублей.
Также в Кургане продается более ранняя версия «Волги» от 1958 года. Ее мощность составляет 90 лошадиных сил, цвет авто — синий с белыми вставками. За нее продавец просит 350 тысяч рублей.
По словам продавца, перламутровая «Волга» находится в идеальном состоянии
«Дром.ру»
Салон и руль автомобиля выполнен в светлых тонах
«Дром.ру»
Еще один ГАЗ-21 продается в Кургане. Данная модель старше предыдущей на пять лет
«Дром.ру»
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Курганец продает редкий перламутровый ГАЗ-21 «Волга» третьего поколения за 1,7 млн рублей. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Дром.ру» по городу Курган. «Продается ГАЗ-21 „Волга“, цвет — серый, пробег — 76 тысяч км, мощность — 75 лошадиных сил. Машина заднеприводная третьего поколения, год производства — 1963-й. Автомобиль в идеальном состоянии как внешне, так и внутри (технически)», — говорит владелец авто. Стоимость раритета — 1,7 млн рублей. Также в Кургане продается более ранняя версия «Волги» от 1958 года. Ее мощность составляет 90 лошадиных сил, цвет авто — синий с белыми вставками. За нее продавец просит 350 тысяч рублей. До этого URA.RU писало, что под видом нового Lexus LX 600 в Кургане пытаются продать запрещенный к покупке автомобиль Toyota Land Cruiser за 20 млн рублей. На машину наложен запрет на регистрационные действия.