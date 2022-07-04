Раритетная «Волга» 1963 года продается в Кургане за 1,7 млн рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Курганец продает редкий перламутровый ГАЗ-21 «Волга» третьего поколения за 1,7 млн рублей. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Дром.ру» по городу Курган.

«Продается ГАЗ-21 „Волга“, цвет — серый, пробег — 76 тысяч км, мощность — 75 лошадиных сил. Машина заднеприводная третьего поколения, год производства — 1963-й. Автомобиль в идеальном состоянии как внешне, так и внутри (технически)», — говорит владелец авто. Стоимость раритета — 1,7 млн рублей.

Также в Кургане продается более ранняя версия «Волги» от 1958 года. Ее мощность составляет 90 лошадиных сил, цвет авто — синий с белыми вставками. За нее продавец просит 350 тысяч рублей.

До этого URA.RU писало, что под видом нового Lexus LX 600 в Кургане пытаются продать запрещенный к покупке автомобиль Toyota Land Cruiser за 20 млн рублей. На машину наложен запрет на регистрационные действия.

По словам продавца, перламутровая «Волга» находится в идеальном состоянии «Дром.ру»

Салон и руль автомобиля выполнен в светлых тонах «Дром.ру»

Еще один ГАЗ-21 продается в Кургане. Данная модель старше предыдущей на пять лет «Дром.ру»