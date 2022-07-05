Власти ЯНАО заберут газопровод у тюменских газовиков

Власти Пуровского района намерены забрать газопровод протяженностью 3 км Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Пуровского района ЯНАО намерена забрать у тюменской газораспределительной компании «Пургазсервис» газопровод в городе Тарко-Сале. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО.

«Арбитражный суд ЯНАО в составе судьи Никитиной О.Н., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района к обществу с ограниченной ответственностью „Пургазсервис“ о признании права муниципальной собственности. Суд постановил: исковое заявление Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.

Газопровод проходит в Тарко-Сале по улице 50 лет Ямала, микрорайон Комсомольский, микрорайон Советский, микрорайон Геолог. Его протяженность составляет 3475 метров. Администрация просит суд признать сооружение бесхозным, а также признать право муниципальной собственности на указанный объект.

«Газопровод, расположенный в городе Тарко-Сале, был выявлен как бесхозяйный объект, права на который не были зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством. В процессе признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект ООО „Пургазсервис“ предъявил свои правопритязания на часть газопровода, при этом не осуществил необходимые действия для регистрации права собственности», — сообщили URA.RU в администрации Пуроского района. Именно это вынудило администрацию обратиться в Арбитражный суд.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Пургазсервис». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация поселка Уренгой (Пуровский район, ЯНАО) пытается досрочно расторгнуть договоры с газораспределительной организацией «Пургазсервис» и выселить ее из арендуемого здания. Мэрия поселка 18 марта направила «Пургазсервис» уведомление, что они в одностороннем порядке расторгают договор и компания должна 30 апреля освободить здание.

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