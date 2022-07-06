06 июля 2022

В ЯНАО изъяли и сожгли санкционный сыр

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевые продуктовые магазины. Челябинск, магнит, сыр
Молочная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания Фото:

Бизнесмен из ЯНАО торговал санкционным сыром, сообщило региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на официальном м сайте. В настоящий момент запрещенные к реализации продукты изъяты и уничтожены.

«Индивидуальным предпринимателем Плешка Л.В. (г. Новый Уренгой) осуществлялась реализация сыра Brie и Camembert. Продукция, запрещенная к ввозу, была изъята и уничтожена путем сжигания в крематоре», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мероприятие Россельхознадзор проводил совместно с Новоуренгойской транспортной прокуратурой. Точный объем сожженного сыра не указан.

Ранее URA.RU рассказывало об уничтожении в ЯНАО аксессуаров под брендом Apple. Тогда предприниматель реализовывал товар без разрешения правообладателя.

Фото:

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Бизнесмен из ЯНАО торговал санкционным сыром, сообщило региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на официальном м сайте. В настоящий момент запрещенные к реализации продукты изъяты и уничтожены. «Индивидуальным предпринимателем Плешка Л.В. (г. Новый Уренгой) осуществлялась реализация сыра Brie и Camembert. Продукция, запрещенная к ввозу, была изъята и уничтожена путем сжигания в крематоре», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что мероприятие Россельхознадзор проводил совместно с Новоуренгойской транспортной прокуратурой. Точный объем сожженного сыра не указан. Ранее URA.RU рассказывало об уничтожении в ЯНАО аксессуаров под брендом Apple. Тогда предприниматель реализовывал товар без разрешения правообладателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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