В ЯНАО изъяли и сожгли санкционный сыр

Молочная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен из ЯНАО торговал санкционным сыром, сообщило региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на официальном м сайте. В настоящий момент запрещенные к реализации продукты изъяты и уничтожены.

«Индивидуальным предпринимателем Плешка Л.В. (г. Новый Уренгой) осуществлялась реализация сыра Brie и Camembert. Продукция, запрещенная к ввозу, была изъята и уничтожена путем сжигания в крематоре», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мероприятие Россельхознадзор проводил совместно с Новоуренгойской транспортной прокуратурой. Точный объем сожженного сыра не указан.

Ранее URA.RU рассказывало об уничтожении в ЯНАО аксессуаров под брендом Apple. Тогда предприниматель реализовывал товар без разрешения правообладателя.

Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.