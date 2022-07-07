Власти ЯНАО добавят обязанностей департаменту молодежи

Власти будут учить молодежь противодействовать влиянию интернета Фото: Размик Закарян © URA.RU

Обязанности по профилактике асоциальных явления в молодежной среде ляжет на «Региональный центр патриотического воспитания». Кроме того, департаменту молодежной политики и туризма поручено внести юридические поправки, связанные с изменением названия центра. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Планируется переименовать государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» в государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания «Авангард». Цель деятельности учреждения дополнить профилактикой асоциальных тенденций в молодежной среде», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Проект еще не подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

В правительстве ЯНАО URA.RU сообщили, что ранее центр занимался патриотической работой. «Сейчас полномочия дополняются профилактическими мероприятиями в молодежной среде, направленными на формирование здорового образа жизни, умение противодействовать деструктивным тенденциям в интернете, профилактику противоправного поведения», — пояснили в пресс-службе властей.

Ранее сообщалось, что в школах ЯНАО появятся заместители по патриотическому воспитанию. Подобная практика будет во всех школах России.