Кириенко анонсировал появление в школах советников по патриотизму

19 мая 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Сейчас советники директоров школ по воспитанию есть в 35 регионах РФ, сообщил Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во всех школах России с 2023 года появятся советники директоров по воспитательной работе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе выступления на фестивале Российского движения школьников «Большой школьный пикник». Мероприятие транслируется на официальной странице Минпросвещения РФ в социальной сети «Вконтакте». Статья по теме Путин принял меры для безопасного трансфера власти Ранее президент РФ Владимир Путин на президиуме Госсовета сообщил, что по все стране необходимо вводить должности советников директоров школ по воспитанию. По его словам, такие специалисты должны опираться на «объединяющие всех гражданские патриотические ценности и историческое наследие». «На наблюдательном совете „Россия — страна возможностей“ Владимир Владимирович уже озвучил решение, что к 1 сентября этого года еще в 35 регионах должны появиться советники по воспитанию. На следующий год — уже во всех регионах РФ», — заявил Сергей Кириенко. Президент РФ поручил ввести должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в январе 2022 года. Минпросвещения РФ анонсировало ее еще в феврале 2021 года. Воспитатель должен общаться со школьниками на политические темы, в том числе по поводу митингов, сообщал «Коммерсант». Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» отмечал, что информационные ресурсы в школах также должны быть под контролем государства. ЯНАО был одним регионов, который подал заявку на участие в пилотном проекте по внедрению новой должности в школы.

Во всех школах России с 2023 года появятся советники директоров по воспитательной работе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе выступления на фестивале Российского движения школьников «Большой школьный пикник». Мероприятие транслируется на официальной странице Минпросвещения РФ в социальной сети «Вконтакте». Ранее президент РФ Владимир Путин на президиуме Госсовета сообщил, что по все стране необходимо вводить должности советников директоров школ по воспитанию. По его словам, такие специалисты должны опираться на «объединяющие всех гражданские патриотические ценности и историческое наследие». «На наблюдательном совете „Россия — страна возможностей“ Владимир Владимирович уже озвучил решение, что к 1 сентября этого года еще в 35 регионах должны появиться советники по воспитанию. На следующий год — уже во всех регионах РФ», — заявил Сергей Кириенко. Президент РФ поручил ввести должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в январе 2022 года. Минпросвещения РФ анонсировало ее еще в феврале 2021 года. Воспитатель должен общаться со школьниками на политические темы, в том числе по поводу митингов, сообщал «Коммерсант». Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» отмечал, что информационные ресурсы в школах также должны быть под контролем государства. ЯНАО был одним регионов, который подал заявку на участие в пилотном проекте по внедрению новой должности в школы.