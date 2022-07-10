10 июля 2022
09 июля 2022

В Госдуме оценили импортозамещение на проекте «НОВАТЭКа» в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
В скором времени доля российского оборудования на предприятии составит 80% Фото:

Комитет госдумы России по энергетике привел в пример успешной работы по импортозамещению дочернюю компанию «НОВАТЭКа» в ЯНАО. На производстве «Ямал-СПГ» доля российского оборудования составит 80%, сообщают СМИ.

«В рамках проекта Ямал-СПГ, ориентированного на российские технологии сжижения газа, реализована установка производительностью 1 млн тонн. Картина уже будет другая: российское оборудование составит 80%, а импортное — 20%», — приводит слова председателя комитета ГД РФ по энергетике Павла Завального сетевое издание «Ямал-Медиа».

В комитете сейчас активно работают над внедрением отечественных технологий на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Для этого сейчас готовится законодательная база. Подобная комплексная работа по переходу на российское оборудование приведет к снижению зависимости России от зарубежных поставок, считают депутаты.

Ранее URA.RU сообщало, что госдума может принять законопроект, по которому иностранные разработчики недр лишатся прав на них. В частности это коснется знакового проекта ЯНАО «Ямал-СПГ».

Комитет госдумы России по энергетике привел в пример успешной работы по импортозамещению дочернюю компанию «НОВАТЭКа» в ЯНАО. На производстве «Ямал-СПГ» доля российского оборудования составит 80%, сообщают СМИ. «В рамках проекта Ямал-СПГ, ориентированного на российские технологии сжижения газа, реализована установка производительностью 1 млн тонн. Картина уже будет другая: российское оборудование составит 80%, а импортное — 20%», — приводит слова председателя комитета ГД РФ по энергетике Павла Завального сетевое издание «Ямал-Медиа». В комитете сейчас активно работают над внедрением отечественных технологий на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Для этого сейчас готовится законодательная база. Подобная комплексная работа по переходу на российское оборудование приведет к снижению зависимости России от зарубежных поставок, считают депутаты. Ранее URA.RU сообщало, что госдума может принять законопроект, по которому иностранные разработчики недр лишатся прав на них. В частности это коснется знакового проекта ЯНАО «Ямал-СПГ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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