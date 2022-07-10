В Госдуме оценили импортозамещение на проекте «НОВАТЭКа» в ЯНАО

11 июля 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

В скором времени доля российского оборудования на предприятии составит 80% Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Комитет госдумы России по энергетике привел в пример успешной работы по импортозамещению дочернюю компанию «НОВАТЭКа» в ЯНАО. На производстве «Ямал-СПГ» доля российского оборудования составит 80%, сообщают СМИ. «В рамках проекта Ямал-СПГ, ориентированного на российские технологии сжижения газа, реализована установка производительностью 1 млн тонн. Картина уже будет другая: российское оборудование составит 80%, а импортное — 20%», — приводит слова председателя комитета ГД РФ по энергетике Павла Завального сетевое издание «Ямал-Медиа». В комитете сейчас активно работают над внедрением отечественных технологий на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Для этого сейчас готовится законодательная база. Подобная комплексная работа по переходу на российское оборудование приведет к снижению зависимости России от зарубежных поставок, считают депутаты. Ранее URA.RU сообщало, что госдума может принять законопроект, по которому иностранные разработчики недр лишатся прав на них. В частности это коснется знакового проекта ЯНАО «Ямал-СПГ».

Комитет госдумы России по энергетике привел в пример успешной работы по импортозамещению дочернюю компанию «НОВАТЭКа» в ЯНАО. На производстве «Ямал-СПГ» доля российского оборудования составит 80%, сообщают СМИ. «В рамках проекта Ямал-СПГ, ориентированного на российские технологии сжижения газа, реализована установка производительностью 1 млн тонн. Картина уже будет другая: российское оборудование составит 80%, а импортное — 20%», — приводит слова председателя комитета ГД РФ по энергетике Павла Завального сетевое издание «Ямал-Медиа». В комитете сейчас активно работают над внедрением отечественных технологий на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Для этого сейчас готовится законодательная база. Подобная комплексная работа по переходу на российское оборудование приведет к снижению зависимости России от зарубежных поставок, считают депутаты. Ранее URA.RU сообщало, что госдума может принять законопроект, по которому иностранные разработчики недр лишатся прав на них. В частности это коснется знакового проекта ЯНАО «Ямал-СПГ».