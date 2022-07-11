В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение
В Белоярске (ЯНАО) местные жители засняли тракторную бочку с надписью «Кока-кола». Фото опубликовано в группе «В Салехарде/объявления/Салехард» в соцсети «ВКонтакте».
«В Белоярске теперь есть своя Кола», — подписал анонимный автор поста. В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение. «Поддерживаем отечественное производство», — написал Константин Ямзин, снабдив запись смеющимся смайлом.
Ранее URA.RU рассказывало, что ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию Coca-Cola. В ассортименте появится газировка со вкусами: «Кока-кола», «Тархун», «Байкал», «Крем-сода».
Белоярск
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал