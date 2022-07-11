В ЯНАО обнаружили «замену» Coca-Cola. Фото

12 июля 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение Фото: Илья Московец © URA.RU В Белоярске (ЯНАО) местные жители засняли тракторную бочку с надписью «Кока-кола». Фото опубликовано в группе «В Салехарде/объявления/Салехард» в соцсети «ВКонтакте». «В Белоярске теперь есть своя Кола», — подписал анонимный автор поста. В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение. «Поддерживаем отечественное производство», — написал Константин Ямзин, снабдив запись смеющимся смайлом. Ранее URA.RU рассказывало, что ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию Coca-Cola. В ассортименте появится газировка со вкусами: «Кока-кола», «Тархун», «Байкал», «Крем-сода». Белоярск «В Салехарде / объявления / Салехард», «ВКонтакте» Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Белоярске (ЯНАО) местные жители засняли тракторную бочку с надписью «Кока-кола». Фото опубликовано в группе «В Салехарде/объявления/Салехард» в соцсети «ВКонтакте». «В Белоярске теперь есть своя Кола», — подписал анонимный автор поста. В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение. «Поддерживаем отечественное производство», — написал Константин Ямзин, снабдив запись смеющимся смайлом. Ранее URA.RU рассказывало, что ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию Coca-Cola. В ассортименте появится газировка со вкусами: «Кока-кола», «Тархун», «Байкал», «Крем-сода».