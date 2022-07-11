11 июля 2022
10 июля 2022

В ЯНАО обнаружили «замену» Coca-Cola. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, кока кола
В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение Фото:

В Белоярске (ЯНАО) местные жители засняли тракторную бочку с надписью «Кока-кола». Фото опубликовано в группе «В Салехарде/объявления/Салехард» в соцсети «ВКонтакте».

«В Белоярске теперь есть своя Кола», — подписал анонимный автор поста. В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение. «Поддерживаем отечественное производство», — написал Константин Ямзин, снабдив запись смеющимся смайлом.

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию Coca-Cola. В ассортименте появится газировка со вкусами: «Кока-кола», «Тархун», «Байкал», «Крем-сода».

Белоярск

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В Белоярске (ЯНАО) местные жители засняли тракторную бочку с надписью «Кока-кола». Фото опубликовано в группе «В Салехарде/объявления/Салехард» в соцсети «ВКонтакте». «В Белоярске теперь есть своя Кола», — подписал анонимный автор поста. В комментариях жители пошутили, что это импортозамещение. «Поддерживаем отечественное производство», — написал Константин Ямзин, снабдив запись смеющимся смайлом. Ранее URA.RU рассказывало, что ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию Coca-Cola. В ассортименте появится газировка со вкусами: «Кока-кола», «Тархун», «Байкал», «Крем-сода».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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