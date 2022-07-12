12 июля 2022

В ЯНАО прокуратура обжаловала оправдательный приговор присяжных

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Заседание апелляционного суда назначено на 21 июля Фото:

Прокуратура ЯНАО обжаловала решение присяжных заседателей об оправдании обвиненного в убийстве жителя Тарко-Сале. Как сообщается на сайте окружного суда, заседание состоится 21 июля.

«21 июля. 09:30 Куржев Юрий Казбекович — УК РФ: ст. 105 ч.1. (Убийство). Суд (мировой судья) первой инстанции: Пуровский районный суд», — говорится в описании дела.

Как сообщил URA.RU адвокат подсудимого Евгений Гудимов, он считает приговор суда первой инстанции законным и обоснованным. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Мужчина свою вину в произошедшем не признал, а также привел перед присяжными заседателями убедительные доводы в свое оправдание.

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Прокуратура ЯНАО обжаловала решение присяжных заседателей об оправдании обвиненного в убийстве жителя Тарко-Сале. Как сообщается на сайте окружного суда, заседание состоится 21 июля. «21 июля. 09:30 Куржев Юрий Казбекович — УК РФ: ст. 105 ч.1. (Убийство). Суд (мировой судья) первой инстанции: Пуровский районный суд», — говорится в описании дела. Как сообщил URA.RU адвокат подсудимого Евгений Гудимов, он считает приговор суда первой инстанции законным и обоснованным. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Мужчина свою вину в произошедшем не признал, а также привел перед присяжными заседателями убедительные доводы в свое оправдание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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