В ЯНАО прокуратура обжаловала оправдательный приговор присяжных

Заседание апелляционного суда назначено на 21 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура ЯНАО обжаловала решение присяжных заседателей об оправдании обвиненного в убийстве жителя Тарко-Сале. Как сообщается на сайте окружного суда, заседание состоится 21 июля.

«21 июля. 09:30 Куржев Юрий Казбекович — УК РФ: ст. 105 ч.1. (Убийство). Суд (мировой судья) первой инстанции: Пуровский районный суд», — говорится в описании дела.

Как сообщил URA.RU адвокат подсудимого Евгений Гудимов, он считает приговор суда первой инстанции законным и обоснованным. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районном суде присяжные заседатели оправдали обвиненного в убийстве жителя ЯНАО. Мужчина свою вину в произошедшем не признал, а также привел перед присяжными заседателями убедительные доводы в свое оправдание.