Спасатели ЯНАО займутся спортом ради прибавки к зарплате

Спасатели получат две тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спасатели «Ямалспаса» получат две тысячи рублей к зарплате за физическую подготовку. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, эта надбавка позволит увеличить материальное стимулирование работников.

«Для работников „Ямалспас“, которые непосредственно выполняют аварийно-спасательные работы, предусмотрена специальная финансовая надбавка за уровень физической подготовленности в размере 5% к должностному окладу. Проектом предлагается установить размер такой надбавки в твердой сумме 2,2 тысячи рублей в месяц, что, с учетом выплат районных коэффициентов и северных надбавок, позволит увеличить материальное стимулирование спасателей „Ямалспас“, выполнившим нормативы уровня физической подготовленности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU сообщало, что спасателям Ямала поднимут зарплату. Оклад начальника «Ямалспаса» повысили до 60 тысяч рублей, заместителей — до 42 тысяч рублей, а спасателей — до 16 тысяч рублей.