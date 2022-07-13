Стратегический завод Тюмени на треть увеличит объем производства

Завод «Тюменские моторостроители» заменит продукцию зарубежных компаний, покинувших Россию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «Тюменские моторостроители», где раньше производили турбореактивные двигатели и форсажные камеры для истребителей, а сейчас обслуживают и разрабатывают газотурбинные двигатели для предприятий ТЭК, в ближайшее время на треть увеличит объем производства. Предприятие готово заместить в нефтегазовом секторе продукцию зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом стало известно журналистам.

«Нам удалось нарастить наши производственные возможности. Сегодня производственный план у нас составляет порядка 65 ремонтируемых двигателей. В то время как в прошлые годы завод выполнял 40 — 45 ремонтов. С учетом того, что североамериканские и европейские компании уходят с российского рынка, наше предприятие готово рассмотреть возможности для нас», — сообщил телеканалу «Тюменское время» заместитель генерального директора по производству ПАО «Тюменские моторостроители» Павел Лищук.

Журналисты уточнили, что тюменский завод наладил сотрудничество с другими профильными предприятиями Урала и Сибири. Поэтому международные санкции, введенные на фоне специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, не оказали на предприятие существенного влияния. Кроме этого, сейчас на заводе «Тюменские моторостроители» ведется разработка нового газотурбинного двигателя для предприятий ТЭК. «У нас очень большая линейка инженерного сопровождения, серьезное конструкторское бюро, серьезная технологическая школа. В целом, инженерная школа занимает одну из лидирующих позиций по России», — пояснил телеканалу генеральный директор завода «Тюменские моторостроители» Станислав Гуц.

В пресс-центр ПАО «Тюменские моторостроители» направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Необходимость в импортозамещении возникла в России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на ее проведения США и страны ЕС ввели против РФ беспрецедентные санкции, а многие зарубежные компании приняли решение уйти с российского рынка.