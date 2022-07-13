13 июля 2022

Жители Нового Уренгоя испортили жизнь местным уткам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, утки
Утиному семейству приходится плавать среди мусора Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обеспокоены, что утиному семейству приходится плавать среди мусора из-за халатности людей. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», владельцы гаражей выкидывают мусор прямо в озеро.

«Сегодня ходили с сыном в гараж и увидели рядом такую картину — утиное семейство плавает в озере среди мусора и хлама. Пока сын восторгался утятами, я думала, какой свиньей надо быть, чтобы кидать мусор из гаражей прямо в озеро. Кто-нибудь знает, как можно повлиять на ситуацию?», — написала Маргарита Рейзмунт в группе «Гороро | Новый Уренгой».

Горожане под постом предложили женщине не возмущаться и самой убраться в озере. «Поэтапно: ужаснулись, залезли, убрали, вылезли и обрадовались», — отметил Александр Корниенко. «Залезть в болото женщине с ребенком? Отличное предложение», — возмутилась Нина Парфенова.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Новом Уренгое выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Тогда жители города предположили, что бывшие хозяева избавились от животных, потому что уехали в отпуск.

Утки среди мусора

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обеспокоены, что утиному семейству приходится плавать среди мусора из-за халатности людей. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», владельцы гаражей выкидывают мусор прямо в озеро. «Сегодня ходили с сыном в гараж и увидели рядом такую картину — утиное семейство плавает в озере среди мусора и хлама. Пока сын восторгался утятами, я думала, какой свиньей надо быть, чтобы кидать мусор из гаражей прямо в озеро. Кто-нибудь знает, как можно повлиять на ситуацию?», — написала Маргарита Рейзмунт в группе «Гороро | Новый Уренгой». Горожане под постом предложили женщине не возмущаться и самой убраться в озере. «Поэтапно: ужаснулись, залезли, убрали, вылезли и обрадовались», — отметил Александр Корниенко. «Залезть в болото женщине с ребенком? Отличное предложение», — возмутилась Нина Парфенова. Ранее сообщалось, что неизвестные в Новом Уренгое выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Тогда жители города предположили, что бывшие хозяева избавились от животных, потому что уехали в отпуск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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