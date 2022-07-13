Утиному семейству приходится плавать среди мусора Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обеспокоены, что утиному семейству приходится плавать среди мусора из-за халатности людей. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», владельцы гаражей выкидывают мусор прямо в озеро.

«Сегодня ходили с сыном в гараж и увидели рядом такую картину — утиное семейство плавает в озере среди мусора и хлама. Пока сын восторгался утятами, я думала, какой свиньей надо быть, чтобы кидать мусор из гаражей прямо в озеро. Кто-нибудь знает, как можно повлиять на ситуацию?», — написала Маргарита Рейзмунт в группе «Гороро | Новый Уренгой».

Горожане под постом предложили женщине не возмущаться и самой убраться в озере. «Поэтапно: ужаснулись, залезли, убрали, вылезли и обрадовались», — отметил Александр Корниенко. «Залезть в болото женщине с ребенком? Отличное предложение», — возмутилась Нина Парфенова.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Новом Уренгое выбросили на помойку шесть маленьких декоративных кроликов. Тогда жители города предположили, что бывшие хозяева избавились от животных, потому что уехали в отпуск.