Медведь вышел к людям
По Ноябрьску (ЯНАО) в вечернее время прогуливался бурый медведь. Очевидцы сняли зверя на видео и выложили в интернет.
«В районе КС-1 гуляет медведь», — написал автор видео. Зверь спокойно шел по дороге, недалеко от самих людей.
В администрации Ноябрьска агентству сообщили, что встреча с медведем произошла в поселке газовиков. «Охрана увидела медведя и сообщила в ЕДДС. Зверя припугнули громким звуком и он убежал в лес», — ответили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска на прогулке встретил двух медведей. Мужчина выстрелил из ракетницы и отпугнул зверей.
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