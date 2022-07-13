13 июля 2022

Жители Ноябрьска засняли гуляющего по городу медведя. Видео

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Частный пляж «Западный». Челябинск, жара, лето, медведь
Медведь вышел к людям Фото:

По Ноябрьску (ЯНАО) в вечернее время прогуливался бурый медведь. Очевидцы сняли зверя на видео и выложили в интернет.

«В районе КС-1 гуляет медведь», — написал автор видео. Зверь спокойно шел по дороге, недалеко от самих людей.

В администрации Ноябрьска агентству сообщили, что встреча с медведем произошла в поселке газовиков. «Охрана увидела медведя и сообщила в ЕДДС. Зверя припугнули громким звуком и он убежал в лес», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска на прогулке встретил двух медведей. Мужчина выстрелил из ракетницы и отпугнул зверей.

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По Ноябрьску (ЯНАО) в вечернее время прогуливался бурый медведь. Очевидцы сняли зверя на видео и выложили в интернет. «В районе КС-1 гуляет медведь», — написал автор видео. Зверь спокойно шел по дороге, недалеко от самих людей. В администрации Ноябрьска агентству сообщили, что встреча с медведем произошла в поселке газовиков. «Охрана увидела медведя и сообщила в ЕДДС. Зверя припугнули громким звуком и он убежал в лес», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска на прогулке встретил двух медведей. Мужчина выстрелил из ракетницы и отпугнул зверей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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