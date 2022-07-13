Медведь вышел к людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По Ноябрьску (ЯНАО) в вечернее время прогуливался бурый медведь. Очевидцы сняли зверя на видео и выложили в интернет.

«В районе КС-1 гуляет медведь», — написал автор видео. Зверь спокойно шел по дороге, недалеко от самих людей.

В администрации Ноябрьска агентству сообщили, что встреча с медведем произошла в поселке газовиков. «Охрана увидела медведя и сообщила в ЕДДС. Зверя припугнули громким звуком и он убежал в лес», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска на прогулке встретил двух медведей. Мужчина выстрелил из ракетницы и отпугнул зверей.