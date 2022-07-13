В мэрии Салехарда предложили недовольным суммой выкупа ветхого жилья оспаривать ее в суде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители столицы ЯНАО в социальных сетях высказали недовольство тем, по какой стоимости у переселенцев из аварийного жилья выкупают квартиры. В мэрии Салехарда (ЯНАО) рассказали, как поступить, если не устраивает цена за выкуп жилья. Сумму можно оспорить в суде, сообщили представители администрации.

«Компенсация за снос аварийного жилья предусматривается в двух вариантах: денежная компенсация или предоставление нового жилого помещения при его наличии. Выкуп в размере рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком. Если Вы не согласны с назначенной суммой, Вы в праве его обжаловать в судебном порядке», — рассказали сотрудники мэрии в комментариях к посту в группе «В Салехарде» во «ВКонтакте», где ямальцы говорили о несправедливых ценах за продажу своих квадратных метров.

Как альтернативу выкупу жилья или замене на новое представители администрации Салехарда предложили участие в программах по переселению. Еще одним возможным вариантом могут стать меры по помощи в постройке нового дома. Такими являются компенсация затрат на постройку нового дома и предоставление земельного участка для семей, имеющих трех и более детей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, за сколько можно купить квартиру в разных городах ЯНАО. Самым дорогим по цене на жилье оказался Новый Уренгой, а самым дешевым — Ноябрьск.