Пользователи предположили, что в городе готовятся к визиту гостей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) удивились влажной уборке дворов. Пост об этом опубликован в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». Автор предположил, что в городе готовятся к визиту гостей.

«Не знаю как у вас, а у нас во дворах сегодня весь день работала спецтехника. Хотелось бы узнать: в город кто-то должен приехать или так будет всегда? Или так всегда и было?» — написал анонимный автор публикации.

«Вроде губернатор должен приехать» — прокомментировала Натали Руссу. «Такое первый год, насколько помнится. А губернатор вроде в августе приезжает», — поделилась Елена Федорова. В комментариях пользователи предположили, что так и должно быть.

В администрацию Нового Уренгоя отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ноябрьска (ЯНАО) удивил бык, который разгуливал в жилом районе. В комментариях жители пошутили, что бык приезжий, и в городе находится на вахте.

Влажная уборка дворов «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», «ВКонтакте»