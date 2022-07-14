Тюменская продавец пошла под суд за продажу алкоголя детям

Продавец из Тобольска (Тюменская область) получила уголовную судимость за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«В Тобольске осуждена продавец магазина за продажу пивного напитка подростку. 45-летнюю женщину уже штрафовали за подобное в июле 2021 года, однако в апреле 2022-го она вновь нарушила закон, чем спровоцировала возбуждение уголовного дела», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Первый раз тоболячка отделалась штрафом в 15 000 рублей. Теперь же ее приговорили к шести месяцам исправительных работ. Также с любой своей зарплаты она должна будет платить по 5% в доход государства.
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Продавец из Тобольска (Тюменская область) получила уголовную судимость за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тобольске осуждена продавец магазина за продажу пивного напитка подростку. 45-летнюю женщину уже штрафовали за подобное в июле 2021 года, однако в апреле 2022-го она вновь нарушила закон, чем спровоцировала возбуждение уголовного дела», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Первый раз тоболячка отделалась штрафом в 15 000 рублей. Теперь же ее приговорили к шести месяцам исправительных работ. Также с любой своей зарплаты она должна будет платить по 5% в доход государства. Ранее URA.RU писало, что магазин по улице Мельникайте в Тюмени подозревают в продаже алкоголя и сигарет детям. По словам жителей, продавцы нарушают закон в открытую.