Тюменская продавец пошла под суд за продажу алкоголя детям

Женщина неоднократно продавала пиво несовершеннолетним (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продавец из Тобольска (Тюменская область) получила уголовную судимость за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Тобольске осуждена продавец магазина за продажу пивного напитка подростку. 45-летнюю женщину уже штрафовали за подобное в июле 2021 года, однако в апреле 2022-го она вновь нарушила закон, чем спровоцировала возбуждение уголовного дела», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Первый раз тоболячка отделалась штрафом в 15 000 рублей. Теперь же ее приговорили к шести месяцам исправительных работ. Также с любой своей зарплаты она должна будет платить по 5% в доход государства.

Ранее URA.RU писало, что магазин по улице Мельникайте в Тюмени подозревают в продаже алкоголя и сигарет детям. По словам жителей, продавцы нарушают закон в открытую.