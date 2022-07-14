Мэр Нового Уренгоя поможет уткам, плавающим среди мусора

Утята будут жить в чистом озере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов очистит озеро от мусора, в котором плавает утиное семейство. Глава города предложил неравнодушным горожанам присоединиться к процессу, об этом он написал в своем telegram-канале.

«Прочитал вчера в новостных лентах, что водоем за Юбилейным нуждается в очистке, там и живность водится разная. Приняли с коллегами решение — очистим озеро, конечно. Приглашаем всех желающих присоединиться. Особенно владельцев ближайшего гаражного кооператива», — сообщил он.

Мэр также поблагодарил горожан, которые сообщают о проблемах и не остаются в стороне, а сохраняют чистоту. «Спасибо тем, кто замечает такое и предпринимает меры! Автор поста — девушка, которая с ребенком отправилась на уборку озера. Молодец! Всем пример», — подчеркнул Воронов.

Ранее сообщалось, что утиное семейство плавает среди мусора. Владельцы гаражей выкидывают хлам прямо в озеро.