14 июля 2022
13 июля 2022

Мэр Нового Уренгоя поможет уткам, плавающим среди мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, холод, зима, лед, утка, мороз
Утята будут жить в чистом озере Фото:

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов очистит озеро от мусора, в котором плавает утиное семейство. Глава города предложил неравнодушным горожанам присоединиться к процессу, об этом он написал в своем telegram-канале.

«Прочитал вчера в новостных лентах, что водоем за Юбилейным нуждается в очистке, там и живность водится разная. Приняли с коллегами решение — очистим озеро, конечно. Приглашаем всех желающих присоединиться. Особенно владельцев ближайшего гаражного кооператива», — сообщил он.

Мэр также поблагодарил горожан, которые сообщают о проблемах и не остаются в стороне, а сохраняют чистоту. «Спасибо тем, кто замечает такое и предпринимает меры! Автор поста — девушка, которая с ребенком отправилась на уборку озера. Молодец! Всем пример», — подчеркнул Воронов.

Ранее сообщалось, что утиное семейство плавает среди мусора. Владельцы гаражей выкидывают хлам прямо в озеро.

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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов очистит озеро от мусора, в котором плавает утиное семейство. Глава города предложил неравнодушным горожанам присоединиться к процессу, об этом он написал в своем telegram-канале. «Прочитал вчера в новостных лентах, что водоем за Юбилейным нуждается в очистке, там и живность водится разная. Приняли с коллегами решение — очистим озеро, конечно. Приглашаем всех желающих присоединиться. Особенно владельцев ближайшего гаражного кооператива», — сообщил он. Мэр также поблагодарил горожан, которые сообщают о проблемах и не остаются в стороне, а сохраняют чистоту. «Спасибо тем, кто замечает такое и предпринимает меры! Автор поста — девушка, которая с ребенком отправилась на уборку озера. Молодец! Всем пример», — подчеркнул Воронов. Ранее сообщалось, что утиное семейство плавает среди мусора. Владельцы гаражей выкидывают хлам прямо в озеро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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