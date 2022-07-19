Счета ямальской компании арестованы по иску из Челябинска

Компания из Губкинского не заплатила ООО «Спецмаш» 26 миллионов рубелей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Компания из Челябинска «Спецмаш» через суд заблокировала счета ямальской организации «Комплекс-2» за невыплату арендной платы. Как сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО, компания из города Губкинский не заплатила 26 миллионов рублей за аренду техники.

«Судья Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа Антонова Е.В., рассмотрев исковое заявление ООО производственная компания „Спецмаш“ к обществу с ограниченной ответственностью „Комплекс-2“ о взыскании 26 196 797 рублей 98 копеек. Суд определил: заявление ООО производственная компания „Спецмаш“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. В обеспечение исполнения судебного акта наложить арест на денежные средства ООО „Комплекс-2“, находящиеся и поступающие на его расчетный счет, в размере 26 196 797 рублей 98 копеек», — говорится в тексте судебного определения.

Компания «Комплекс-2» заключила 19 июля 2021 года договор об аренде техники без экипажа с ООО Спецмаш», но с 23 марта 2022 года организация уже не смогла выполнить условия договора, что послужило причинной судебного разбирательства. Однако суд по ходатайству челябинской производственной компании изменил обеспечительную меру с ареста счета, на арест недвижимости и имущества ООО «Комплекс-2».

Агентство обратилось за комментарием к ООО «Спецмаш» и в ООО «Комплекс-2». На момент публикации ответы небыли получены.

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