Тюменский зэк потерял руку на тюремной кухне

20 июля 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в тюменской ИК-4 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенный ИК-4 УФСИН России по Тюменской области лишился руки, работая на аппарате по приготовлению макаронных изделий. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что конечность попала в механизм станка, в результате чего мужчина получил тяжелые повреждения. «Из материалов прокурорской проверки следует, что в июне 2022 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области, находясь в производственном помещении „Пекарня“, допустил попадание правой руки во вращающийся механизм станка по производству макаронных изделий, в результате чего получил телесное повреждение, причинившее тяжкий вред его здоровью и повлекшее ампутацию конечности», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что после инцидента прокуратура провела в колонии проверку. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание, которое грозит ответственным лицам — 3 года лишения свободы. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Заключенный ИК-4 УФСИН России по Тюменской области лишился руки, работая на аппарате по приготовлению макаронных изделий. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что конечность попала в механизм станка, в результате чего мужчина получил тяжелые повреждения. «Из материалов прокурорской проверки следует, что в июне 2022 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области, находясь в производственном помещении „Пекарня“, допустил попадание правой руки во вращающийся механизм станка по производству макаронных изделий, в результате чего получил телесное повреждение, причинившее тяжкий вред его здоровью и повлекшее ампутацию конечности», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что после инцидента прокуратура провела в колонии проверку. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание, которое грозит ответственным лицам — 3 года лишения свободы.