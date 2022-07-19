19 июля 2022

В Тюменской области второй день ищут исчезнувшего парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, парень, подросток, преступность, один в переулке
Молодой человек не выходит на связь уже второй день (архивное фото) Фото:

Житель села Викулово (Тюменская область), 24-летний Вадим Юсупов, 18 июля ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону.

«Пропал Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Село Викулово. Ушел в неизвестном направлении 18 июля», — рассказали URA.RU в «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Рост молодого человека около 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Был одет во все черное: кроссовки, джинсы, футболку и ветровку.

Информацию о местонахождении Вадима Юсупова можно сообщить в полицию, по номеру 112. Также связаться можно с волонтерами — 8(982)909-15-00.

Ранее URA.RU писало, что благодаря помощи очевидца, в Тюмени в короткие сроки нашли пенсионерку, потерявшую память. Женщина не ела почти сутки и была дезориентирована.

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Житель села Викулово (Тюменская область), 24-летний Вадим Юсупов, 18 июля ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону. «Пропал Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Село Викулово. Ушел в неизвестном направлении 18 июля», — рассказали URA.RU в «ЛизаАлерт» Тюменской области. Рост молодого человека около 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Был одет во все черное: кроссовки, джинсы, футболку и ветровку. Информацию о местонахождении Вадима Юсупова можно сообщить в полицию, по номеру 112. Также связаться можно с волонтерами — 8(982)909-15-00. Ранее URA.RU писало, что благодаря помощи очевидца, в Тюмени в короткие сроки нашли пенсионерку, потерявшую память. Женщина не ела почти сутки и была дезориентирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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