В Тюменской области второй день ищут исчезнувшего парня. Фото

20 июля 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Молодой человек не выходит на связь уже второй день (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель села Викулово (Тюменская область), 24-летний Вадим Юсупов, 18 июля ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону. «Пропал Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Село Викулово. Ушел в неизвестном направлении 18 июля», — рассказали URA.RU в «ЛизаАлерт» Тюменской области. Рост молодого человека около 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Был одет во все черное: кроссовки, джинсы, футболку и ветровку. Информацию о местонахождении Вадима Юсупова можно сообщить в полицию, по номеру 112. Также связаться можно с волонтерами — 8(982)909-15-00. Ранее URA.RU писало, что благодаря помощи очевидца, в Тюмени в короткие сроки нашли пенсионерку, потерявшую память. Женщина не ела почти сутки и была дезориентирована. Фото: ЛизаАлерт по Тюменской области

Житель села Викулово (Тюменская область), 24-летний Вадим Юсупов, 18 июля ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону. «Пропал Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Село Викулово. Ушел в неизвестном направлении 18 июля», — рассказали URA.RU в «ЛизаАлерт» Тюменской области. Рост молодого человека около 180 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Был одет во все черное: кроссовки, джинсы, футболку и ветровку. Информацию о местонахождении Вадима Юсупова можно сообщить в полицию, по номеру 112. Также связаться можно с волонтерами — 8(982)909-15-00. Ранее URA.RU писало, что благодаря помощи очевидца, в Тюмени в короткие сроки нашли пенсионерку, потерявшую память. Женщина не ела почти сутки и была дезориентирована.