В Тюмени нашли оголодавшую пенсионерку с потерей памяти

Пожилая женщина пропала утром 19 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожилая жительница Тюмени, страдающая потерей памяти и не евшая почти сутки, была найдена 19 июля в одном из дворов города. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ТюменьРегионСпас».

«Утро началось в быстром темпе: пропала пожилая женщина, страдает потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве, находилась без еды почти сутки. Заявка поступила от сына пропавшей. Свидетельства вынуждали нас перемещаться по разным районам города, и в 11:24 женщину обнаружили в одном из дворов», — рассказали URA.RU в «ТюменьРегионСпас».

Сейчас женщину передали родственникам, она в безопасности. Поисковики благодарят неравнодушных тюменцев, помогающих в розыске пропавших. Найти 69-летнюю женщину удалось как раз благодаря одному из очевидцев: он увидел ее напротив своего дома, сидящей на бордюре, и сообщил координаты волонтерам.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пропал пенсионер. Он нуждается в медпомощи.