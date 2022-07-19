19 июля 2022

Депутат с ЯНАО предложил продавать «крутые» автомобильные номера

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Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, вершинин иван
Иван Вершинин предложил легализовать продажу «крутых» автомобильных номеров Фото:

Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин предложил легализовать продажу «крутых» автомобильных номеров. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Давно пора официально разрешить продажу „красивых номеров“ на авто через государственные аукционы. Моя позиция как депутата и как жителя проста: давно пора официально разрешить продавать такие номера через государственные аукционы, чтобы доход шел в казну и расходовался на ремонт тех же дорог, например», — написал Иван Вершинин.

Иван Вершинин добавил, что партия ЛДПР уже вносила для рассмотрения в Госдуме подобный проект. Но депутаты его не приняли.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Тюменской областной думы, представляющий в парламенте ЯНАО, Иван Вершинин призвал вернуть в российские школы начальную военную подготовку. По мнению депутата, в текущей геополитической ситуации необходимо усилить патриотическое воспитание детей, которое часто ведется формально.

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Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин предложил легализовать продажу «крутых» автомобильных номеров. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Давно пора официально разрешить продажу „красивых номеров“ на авто через государственные аукционы. Моя позиция как депутата и как жителя проста: давно пора официально разрешить продавать такие номера через государственные аукционы, чтобы доход шел в казну и расходовался на ремонт тех же дорог, например», — написал Иван Вершинин. Иван Вершинин добавил, что партия ЛДПР уже вносила для рассмотрения в Госдуме подобный проект. Но депутаты его не приняли. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Тюменской областной думы, представляющий в парламенте ЯНАО, Иван Вершинин призвал вернуть в российские школы начальную военную подготовку. По мнению депутата, в текущей геополитической ситуации необходимо усилить патриотическое воспитание детей, которое часто ведется формально.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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