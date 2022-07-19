Тюменец, которого искали двое суток, найден мертвым

20 июля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Пропавшего тюменца искали двое суток Фото: Илья Московец © URA.RU Жителя села Викулово в Тюменской области нашли мертвым. Информацию об этом разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области. «Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Найден. Погиб», — говорится в сообщении поискового отряда. По словам очевидцев, Юсупова последний раз видели на улице Карла Маркса. Он двигался в сторону церкви в пятом часу утра в день исчезновения. Ранее URA.RU писало о том, что молодой человек ушел из дома 18 июля в неизвестном направлении в Тюменской области. Почти двое суток его не могли найти. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жителя села Викулово в Тюменской области нашли мертвым. Информацию об этом разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области. «Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Найден. Погиб», — говорится в сообщении поискового отряда. По словам очевидцев, Юсупова последний раз видели на улице Карла Маркса. Он двигался в сторону церкви в пятом часу утра в день исчезновения. Ранее URA.RU писало о том, что молодой человек ушел из дома 18 июля в неизвестном направлении в Тюменской области. Почти двое суток его не могли найти.