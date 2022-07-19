19 июля 2022

Тюменец, которого искали двое суток, найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, автомобиль, полиция
Пропавшего тюменца искали двое суток Фото:

Жителя села Викулово в Тюменской области нашли мертвым. Информацию об этом разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области.

«Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Найден. Погиб», — говорится в сообщении поискового отряда.

По словам очевидцев, Юсупова последний раз видели на улице Карла Маркса. Он двигался в сторону церкви в пятом часу утра в день исчезновения.

Ранее URA.RU писало о том, что молодой человек ушел из дома 18 июля в неизвестном направлении в Тюменской области. Почти двое суток его не могли найти.

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Жителя села Викулово в Тюменской области нашли мертвым. Информацию об этом разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области. «Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Найден. Погиб», — говорится в сообщении поискового отряда. По словам очевидцев, Юсупова последний раз видели на улице Карла Маркса. Он двигался в сторону церкви в пятом часу утра в день исчезновения. Ранее URA.RU писало о том, что молодой человек ушел из дома 18 июля в неизвестном направлении в Тюменской области. Почти двое суток его не могли найти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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