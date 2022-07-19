Тюменец, которого искали двое суток, найден мертвым

Пропавшего тюменца искали двое суток
Жителя села Викулово в Тюменской области нашли мертвым. Информацию об этом разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Тюменской области.
«Юсупов Вадим Геннадьевич, 24 года. Найден. Погиб», — говорится в сообщении поискового отряда.
По словам очевидцев, Юсупова последний раз видели на улице Карла Маркса. Он двигался в сторону церкви в пятом часу утра в день исчезновения.
Ранее URA.RU писало о том, что молодой человек ушел из дома 18 июля в неизвестном направлении в Тюменской области. Почти двое суток его не могли найти.
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