Врачи в больнице ЯНАО не увидели в носу ребенка деталь игрушки

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на работу врачей приемного покоя местной больницы, так как те не смогли оказать первую помощь ее ребенку. Об этом она написала в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте».
«Врач приемного отделения осмотрел ребенка и сказал, что там ничего нет. Сделали рентген, там тоже ничего. После вызвали других врачей и начали еще раз осматривать моего сына. Они также ничего не увидели. В итоге в больнице с сыном мы провели с 23:30 до 03:00. Так мы и уехали домой», — рассказала мама ребенка.
Также женщина отметила, что наутро ей все-таки позвонили и пригласили на прием в детскую поликлинику к ЛОР-врачу, где ее ребенку в итоге оказали медицинскую помощь. «Я благодарна врачу, что он осмотрел сегодня моего сына и достал эту пищалку от игрушки», — написала мама.
Корреспонденты URA.RU обратились за комментарием к заместителю главного врача по медицинской части больницы города Лабытнанги Лидии Вордатовой. Она пояснила, что при обращении в приемное отделение ребенок осмотрен дежурным врачом, при возникшей отечности было принято решение провести рентгеновское исследование.
«К сожалению, при рентгеновском исследовании пластмассовые предметы не видны. В связи с чем доктором даны рекомендации о необходимости осмотра узким специалистом. На приеме у врача-оториноларинголога предмет был из носовой полости извлечен», — рассказала Вордатова.
Ранее URA.RU сообщало, что врач отпустил двоих пациентов, больных туберкулезом, из медучреждения без лечения и соответствующего обследования, потому что они отказались от этих процедур. Медики не учли, что речь шла об опасном заболевании, которое могло передаться контактирующим с больными.
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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на работу врачей приемного покоя местной больницы, так как те не смогли оказать первую помощь ее ребенку. Об этом она написала в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте». «Врач приемного отделения осмотрел ребенка и сказал, что там ничего нет. Сделали рентген, там тоже ничего. После вызвали других врачей и начали еще раз осматривать моего сына. Они также ничего не увидели. В итоге в больнице с сыном мы провели с 23:30 до 03:00. Так мы и уехали домой», — рассказала мама ребенка. Также женщина отметила, что наутро ей все-таки позвонили и пригласили на прием в детскую поликлинику к ЛОР-врачу, где ее ребенку в итоге оказали медицинскую помощь. «Я благодарна врачу, что он осмотрел сегодня моего сына и достал эту пищалку от игрушки», — написала мама. Корреспонденты URA.RU обратились за комментарием к заместителю главного врача по медицинской части больницы города Лабытнанги Лидии Вордатовой. Она пояснила, что при обращении в приемное отделение ребенок осмотрен дежурным врачом, при возникшей отечности было принято решение провести рентгеновское исследование. «К сожалению, при рентгеновском исследовании пластмассовые предметы не видны. В связи с чем доктором даны рекомендации о необходимости осмотра узким специалистом. На приеме у врача-оториноларинголога предмет был из носовой полости извлечен», — рассказала Вордатова. Ранее URA.RU сообщало, что врач отпустил двоих пациентов, больных туберкулезом, из медучреждения без лечения и соответствующего обследования, потому что они отказались от этих процедур. Медики не учли, что речь шла об опасном заболевании, которое могло передаться контактирующим с больными.