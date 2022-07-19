В районе ЯНАО вводят ограничения из-за бешенства

20 июля 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

За полгода в ЯНАО было зарегистрировано 602 укуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление Роспотребнадзора по ЯНАО усилило профилактические мероприятия в Тазовском районе из-за обострения ситуации с бешенством среди животных. Как сообщается на сайте ведомства, за полгода в округе было зарегистрировано 602 укуса. «В связи с обострением ситуации по бешенству на территории Тазовского района издано постановление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Новом Уренгое и Тазовском районе „Об усилении мероприятии по профилактике бешенства среди людей на территории села Гыда“», — говорится в сообщении. На территории Тазовского района в июне 2022 года от укусов собаки с лабораторно подтвержденным бешенством пострадали девять человек. Управление Роспотребнадзора призывает жителей ЯНАО незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае получения укуса, не прекращать самостоятельно курс экстренной профилактики бешенства и приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО каждые три дня на водоемах гибнет один житель. Так, за начало летнего периода в ЯНАО утонуло 16 человек. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО усилило профилактические мероприятия в Тазовском районе из-за обострения ситуации с бешенством среди животных. Как сообщается на сайте ведомства, за полгода в округе было зарегистрировано 602 укуса. «В связи с обострением ситуации по бешенству на территории Тазовского района издано постановление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Новом Уренгое и Тазовском районе „Об усилении мероприятии по профилактике бешенства среди людей на территории села Гыда“», — говорится в сообщении. На территории Тазовского района в июне 2022 года от укусов собаки с лабораторно подтвержденным бешенством пострадали девять человек. Управление Роспотребнадзора призывает жителей ЯНАО незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае получения укуса, не прекращать самостоятельно курс экстренной профилактики бешенства и приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО каждые три дня на водоемах гибнет один житель. Так, за начало летнего периода в ЯНАО утонуло 16 человек.