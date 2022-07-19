19 июля 2022

В районе ЯНАО вводят ограничения из-за бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, собака, злая собака
За полгода в ЯНАО было зарегистрировано 602 укуса Фото:

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО усилило профилактические мероприятия в Тазовском районе из-за обострения ситуации с бешенством среди животных. Как сообщается на сайте ведомства, за полгода в округе было зарегистрировано 602 укуса.

«В связи с обострением ситуации по бешенству на территории Тазовского района издано постановление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Новом Уренгое и Тазовском районе „Об усилении мероприятии по профилактике бешенства среди людей на территории села Гыда“», — говорится в сообщении. На территории Тазовского района в июне 2022 года от укусов собаки с лабораторно подтвержденным бешенством пострадали девять человек. Управление Роспотребнадзора призывает жителей ЯНАО незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае получения укуса, не прекращать самостоятельно курс экстренной профилактики бешенства и приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО каждые три дня на водоемах гибнет один житель. Так, за начало летнего периода в ЯНАО утонуло 16 человек.

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Управление Роспотребнадзора по ЯНАО усилило профилактические мероприятия в Тазовском районе из-за обострения ситуации с бешенством среди животных. Как сообщается на сайте ведомства, за полгода в округе было зарегистрировано 602 укуса. «В связи с обострением ситуации по бешенству на территории Тазовского района издано постановление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Новом Уренгое и Тазовском районе „Об усилении мероприятии по профилактике бешенства среди людей на территории села Гыда“», — говорится в сообщении. На территории Тазовского района в июне 2022 года от укусов собаки с лабораторно подтвержденным бешенством пострадали девять человек. Управление Роспотребнадзора призывает жителей ЯНАО незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае получения укуса, не прекращать самостоятельно курс экстренной профилактики бешенства и приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО каждые три дня на водоемах гибнет один житель. Так, за начало летнего периода в ЯНАО утонуло 16 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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