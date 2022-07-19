В тюменской психбольнице объяснили закупку машины бизнес-класса

20 июля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Раньше в больнице ездили на «Волге», но ее пришлось списать (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автомобиль бизнес-класса KIA K5 или его эквивалент в тюменскую Областную клиническую психиатрическую больницу хотят купить взамен старой «Волги», которую уже нельзя отремонтировать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Областной клинической психиатрической больницей осуществляется закупка легкового автомобиля взамен списанного ГАЗ-31105 (2004 года выпуска), восстановление которого нецелесообразно. Закупка происходит по характеристикам товара, а не по торговому наименованию, в связи с чем это может быть автомобиль KIА К5 или эквивалент (любая марка, соответствующая требуемым параметрам)», — рассказали URA.RU в депздраве. Там также отметили, что в приоритете покупка машины российского происхождения. То есть если это будет KIA K5, то сделать ее должны в РФ. В итоге больница приобретет то авто, которое будет отвечать характеристикам и которое предложат купить на наиболее выгодных условиях. Ранее URA.RU писало, что Областная психбольница разместила закупку на покупку представительской иномарки. В документации примером послужила модель KIA K5, не старше 2022 года выпуска, с климат-контролем и мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Автомобиль бизнес-класса KIA K5 или его эквивалент в тюменскую Областную клиническую психиатрическую больницу хотят купить взамен старой «Волги», которую уже нельзя отремонтировать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Областной клинической психиатрической больницей осуществляется закупка легкового автомобиля взамен списанного ГАЗ-31105 (2004 года выпуска), восстановление которого нецелесообразно. Закупка происходит по характеристикам товара, а не по торговому наименованию, в связи с чем это может быть автомобиль KIА К5 или эквивалент (любая марка, соответствующая требуемым параметрам)», — рассказали URA.RU в депздраве. Там также отметили, что в приоритете покупка машины российского происхождения. То есть если это будет KIA K5, то сделать ее должны в РФ. В итоге больница приобретет то авто, которое будет отвечать характеристикам и которое предложат купить на наиболее выгодных условиях. Ранее URA.RU писало, что Областная психбольница разместила закупку на покупку представительской иномарки. В документации примером послужила модель KIA K5, не старше 2022 года выпуска, с климат-контролем и мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple Carplay.