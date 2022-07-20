20 июля 2022

На курганском курорте продают центр для алкоголиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, озеро, петухово, озеро медвежье, санаторий озеро медвежье
Стоимость реабилитационного центра составляет пять миллионов рублей Фото:

В курортной зоне озера Медвежье в Петуховском районе Курганской области выставили на продажу реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продам или сдам реабилитационный центр для алко- и наркозависимых людей. Можно использовать под дом престарелых или профилакторий для отдыхающих. Центр находится в курортной зоне озера Медвежье. Стоимость имущества — пять миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают мебельную фабрику за 22 миллиона рублей. В стоимость готового бизнеса входят производственный цех, оборудование, земельный участок и магазин с продукцией. Также сообщалось, что бизнесмен продает курганский колхоз с фермами времен СССР. Земля, строения и поголовье крупнорогатого скота оцениваются в 55 миллионов рублей.

Реабилитационный центр для алко- и наркозависимых продают в курортной зоне озера Медвежье

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В курортной зоне озера Медвежье в Петуховском районе Курганской области выставили на продажу реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продам или сдам реабилитационный центр для алко- и наркозависимых людей. Можно использовать под дом престарелых или профилакторий для отдыхающих. Центр находится в курортной зоне озера Медвежье. Стоимость имущества — пять миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают мебельную фабрику за 22 миллиона рублей. В стоимость готового бизнеса входят производственный цех, оборудование, земельный участок и магазин с продукцией. Также сообщалось, что бизнесмен продает курганский колхоз с фермами времен СССР. Земля, строения и поголовье крупнорогатого скота оцениваются в 55 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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