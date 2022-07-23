Тюменскую школьницу пытались завербовать в религиозную секту

Школьница уходила из дома и была под влиянием молодого человека (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ребенка из Тюмени попытались завербовать в религиозную организацию, которая запрещена в России. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Школьница уходила из дома и была под влиянием молодого человека.

«Ко мне обратились в ноябре 2021 года родители девушки, в круг общения которой попал подозрительный человек. Мама говорила, что ее ребенок уходит из дома, находится под влиянием какого-то человека, перестает слышать родителей, словно зомбирована. Мы сделали запрос в УМВД, где все обстоятельства проверили», — рассказал Степанов изданию 72.ru. По словам детского омбудсмена, молодой человек незаконно находился в РФ, которого позже депортировали. При этом девушку удалось вернуть в семью. Уполномоченный по правам ребенка отметил, что это второй похожий случай в регионе за два последних года.

Степанов также посоветовал родителям детей интересоваться их жизнью, проводить с ними больше времени. Помимо этого, приглашать друзей ребенка в гости, чтобы понимать круг общения подростков.

«Я бы рекомендовал в случае, если ребенок начал читать религиозную литературу, искать специфическую информацию в интернете и отдаляться от родителей, обратиться в центр „Семья“, где работают психологи», — добавил уполномоченный по правам ребенка. Как отмечает Степанов, в центре «Семья» психологи посоветуют родителям, как правильно поговорить с ребенком и подскажут, что делать в таких ситуациях. Кроме того, он также порекомендовал обращаться в полицию.

Ранее URA.RU писало, что экс-муфтия Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзяна Бикмуллина осудили за производство и распространение запрещенных материалов. Литературу нашли на территории мечети.

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