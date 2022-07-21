Экологи из ЯНАО приняли участие в спасении белого медведя

Экологи из ЯНАО помогли спасти белого медведя в Красноярском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экологи из ЯНАО поделились опытом с коллегами для спасения белого медведя на полярной станции «Остров Диксон» Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Начальник полярной станции „Остров Диксон“ Александр Разумный обратился за помощью к ямальским коллегам. Представители департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО оперативно отреагировали и помогли скоординировать действия полярников», — сообщает пресс-служба на сайте правительства ЯНАО.

У белого медведя на языке застряла банка из-под консервов, в следствие чего животное несколько дней не могло есть и пить. В результате спасательных мероприятий медведя усыпили, сняли с языка банку и эвакуировали в естественную среду.

Начальник станции «Остров Диксон» поблагодарил за помощь экологов из ЯНАО. Без грамотных действий по спасению животное могло погибнуть.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЯНАО белые медведи подходят к стойбищам тундровиков. Им неоднократно приходилось отгонять животных, используя технику.