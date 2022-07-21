Экологи из ЯНАО приняли участие в спасении белого медведя

Экологи из ЯНАО поделились опытом с коллегами для спасения белого медведя на полярной станции «Остров Диксон» Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Начальник полярной станции „Остров Диксон“ Александр Разумный обратился за помощью к ямальским коллегам. Представители департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО оперативно отреагировали и помогли скоординировать действия полярников», — сообщает пресс-служба на сайте правительства ЯНАО.
У белого медведя на языке застряла банка из-под консервов, в следствие чего животное несколько дней не могло есть и пить. В результате спасательных мероприятий медведя усыпили, сняли с языка банку и эвакуировали в естественную среду.
Начальник станции «Остров Диксон» поблагодарил за помощь экологов из ЯНАО. Без грамотных действий по спасению животное могло погибнуть.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЯНАО белые медведи подходят к стойбищам тундровиков. Им неоднократно приходилось отгонять животных, используя технику.
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Экологи из ЯНАО поделились опытом с коллегами для спасения белого медведя на полярной станции «Остров Диксон» Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Начальник полярной станции „Остров Диксон“ Александр Разумный обратился за помощью к ямальским коллегам. Представители департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО оперативно отреагировали и помогли скоординировать действия полярников», — сообщает пресс-служба на сайте правительства ЯНАО. У белого медведя на языке застряла банка из-под консервов, в следствие чего животное несколько дней не могло есть и пить. В результате спасательных мероприятий медведя усыпили, сняли с языка банку и эвакуировали в естественную среду. Начальник станции «Остров Диксон» поблагодарил за помощь экологов из ЯНАО. Без грамотных действий по спасению животное могло погибнуть. Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЯНАО белые медведи подходят к стойбищам тундровиков. Им неоднократно приходилось отгонять животных, используя технику.