21 июля 2022
20 июля 2022

Экологи из ЯНАО приняли участие в спасении белого медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый медведь Умка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, белый медведь, белый медведь умка
Экологи из ЯНАО помогли спасти белого медведя в Красноярском крае Фото:

Экологи из ЯНАО поделились опытом с коллегами для спасения белого медведя на полярной станции «Остров Диксон» Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Начальник полярной станции „Остров Диксон“ Александр Разумный обратился за помощью к ямальским коллегам. Представители департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО оперативно отреагировали и помогли скоординировать действия полярников», — сообщает пресс-служба на сайте правительства ЯНАО.

У белого медведя на языке застряла банка из-под консервов, в следствие чего животное несколько дней не могло есть и пить. В результате спасательных мероприятий медведя усыпили, сняли с языка банку и эвакуировали в естественную среду.

Начальник станции «Остров Диксон» поблагодарил за помощь экологов из ЯНАО. Без грамотных действий по спасению животное могло погибнуть.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЯНАО белые медведи подходят к стойбищам тундровиков. Им неоднократно приходилось отгонять животных, используя технику.

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Экологи из ЯНАО поделились опытом с коллегами для спасения белого медведя на полярной станции «Остров Диксон» Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Начальник полярной станции „Остров Диксон“ Александр Разумный обратился за помощью к ямальским коллегам. Представители департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО оперативно отреагировали и помогли скоординировать действия полярников», — сообщает пресс-служба на сайте правительства ЯНАО. У белого медведя на языке застряла банка из-под консервов, в следствие чего животное несколько дней не могло есть и пить. В результате спасательных мероприятий медведя усыпили, сняли с языка банку и эвакуировали в естественную среду. Начальник станции «Остров Диксон» поблагодарил за помощь экологов из ЯНАО. Без грамотных действий по спасению животное могло погибнуть. Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЯНАО белые медведи подходят к стойбищам тундровиков. Им неоднократно приходилось отгонять животных, используя технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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