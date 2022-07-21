21 июля 2022
20 июля 2022

Чиновники в ЯНАО избавили городское кладбище от главной проблемы

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленные могилы на Широкореченском кладбище. Екатеринбург, потоп, кладбище, грязь, затопленные могилы
Ежегодно кладбище в Салехарде подтапливало Фото:

На затопляемом кладбище в Салехарде (ЯНАО) установили систему водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Салехарда по обращению местной жительницы совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора обследовала территорию городского кладбища. Установлено, что кладбище не оборудовано системой дренажа и водоотведения, что вызывало ежегодное подтопление его территории в период весенних паводков и обильных осадков. Не функционировали трубы в местах проезда автотранспорта, так как были засыпаны песком и илом, водоотводные каналы отсутствовали», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации Салехарда устранить нарушения. В настоящее время все проблемы решены.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги собирают подписи, чтобы добиться ремонта дороги к новому кладбищу. Горожане отметили, что дорога к кладбищу затруднена из-за щебня и гравия.

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На затопляемом кладбище в Салехарде (ЯНАО) установили систему водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Салехарда по обращению местной жительницы совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора обследовала территорию городского кладбища. Установлено, что кладбище не оборудовано системой дренажа и водоотведения, что вызывало ежегодное подтопление его территории в период весенних паводков и обильных осадков. Не функционировали трубы в местах проезда автотранспорта, так как были засыпаны песком и илом, водоотводные каналы отсутствовали», — говорится в сообщении. Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации Салехарда устранить нарушения. В настоящее время все проблемы решены. Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги собирают подписи, чтобы добиться ремонта дороги к новому кладбищу. Горожане отметили, что дорога к кладбищу затруднена из-за щебня и гравия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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