Чиновники в ЯНАО избавили городское кладбище от главной проблемы

22 июля 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Ежегодно кладбище в Салехарде подтапливало Фото: Анна Майорова © URA.RU На затопляемом кладбище в Салехарде (ЯНАО) установили систему водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Салехарда по обращению местной жительницы совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора обследовала территорию городского кладбища. Установлено, что кладбище не оборудовано системой дренажа и водоотведения, что вызывало ежегодное подтопление его территории в период весенних паводков и обильных осадков. Не функционировали трубы в местах проезда автотранспорта, так как были засыпаны песком и илом, водоотводные каналы отсутствовали», — говорится в сообщении. Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации Салехарда устранить нарушения. В настоящее время все проблемы решены. Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги собирают подписи, чтобы добиться ремонта дороги к новому кладбищу. Горожане отметили, что дорога к кладбищу затруднена из-за щебня и гравия. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

На затопляемом кладбище в Салехарде (ЯНАО) установили систему водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Салехарда по обращению местной жительницы совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора обследовала территорию городского кладбища. Установлено, что кладбище не оборудовано системой дренажа и водоотведения, что вызывало ежегодное подтопление его территории в период весенних паводков и обильных осадков. Не функционировали трубы в местах проезда автотранспорта, так как были засыпаны песком и илом, водоотводные каналы отсутствовали», — говорится в сообщении. Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации Салехарда устранить нарушения. В настоящее время все проблемы решены. Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги собирают подписи, чтобы добиться ремонта дороги к новому кладбищу. Горожане отметили, что дорога к кладбищу затруднена из-за щебня и гравия.