21 июля 2022
20 июля 2022

В ЯНАО увеличилось число заболевших коронавирусом жителей

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В регионе выявили 26 случаев заболеваемости коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За сутки в ЯНАО выявили 26 новых случаев заболеваемости коронавирусом. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, число пациентов с COVID-19 каждый день увеличивается.

«За последние сутки, по состоянию на 22 июля 11:00, в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 26 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, госпитализировано — 9, выздоровело — 1, умерло — 0», — сообщается на сайте. За последние несколько дней число заболевших увеличилось — 20 июля зарегистрировали 18 пациентов с коронавирусом, а 19 июля случилась первая за долгое время смерть от COVID.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в конце августа — начале сентября ожидается распространение новых вариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5. Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев считает, что вернувшиеся с отдыха ямальцы повлияют на вспышку COVID.

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За сутки в ЯНАО выявили 26 новых случаев заболеваемости коронавирусом. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, число пациентов с COVID-19 каждый день увеличивается. «За последние сутки, по состоянию на 22 июля 11:00, в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 26 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, госпитализировано — 9, выздоровело — 1, умерло — 0», — сообщается на сайте. За последние несколько дней число заболевших увеличилось — 20 июля зарегистрировали 18 пациентов с коронавирусом, а 19 июля случилась первая за долгое время смерть от COVID. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в конце августа — начале сентября ожидается распространение новых вариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5. Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев считает, что вернувшиеся с отдыха ямальцы повлияют на вспышку COVID.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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