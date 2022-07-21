В ЯНАО увеличилось число заболевших коронавирусом жителей

22 июля 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

В регионе выявили 26 случаев заболеваемости коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За сутки в ЯНАО выявили 26 новых случаев заболеваемости коронавирусом. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, число пациентов с COVID-19 каждый день увеличивается. «За последние сутки, по состоянию на 22 июля 11:00, в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 26 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, госпитализировано — 9, выздоровело — 1, умерло — 0», — сообщается на сайте. За последние несколько дней число заболевших увеличилось — 20 июля зарегистрировали 18 пациентов с коронавирусом, а 19 июля случилась первая за долгое время смерть от COVID. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в конце августа — начале сентября ожидается распространение новых вариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5. Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев считает, что вернувшиеся с отдыха ямальцы повлияют на вспышку COVID. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

За сутки в ЯНАО выявили 26 новых случаев заболеваемости коронавирусом. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, число пациентов с COVID-19 каждый день увеличивается. «За последние сутки, по состоянию на 22 июля 11:00, в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 26 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, госпитализировано — 9, выздоровело — 1, умерло — 0», — сообщается на сайте. За последние несколько дней число заболевших увеличилось — 20 июля зарегистрировали 18 пациентов с коронавирусом, а 19 июля случилась первая за долгое время смерть от COVID. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в конце августа — начале сентября ожидается распространение новых вариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5. Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев считает, что вернувшиеся с отдыха ямальцы повлияют на вспышку COVID.