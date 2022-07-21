Суд подтвердил невиновность жителя ЯНАО в убийстве

Убийство произошло в 2020 году в Тарко-Сале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Окружной суд ЯНАО поставил точку в деле об убийстве двухлетней давности в Тарко-Сале Пуровского района, сообщил URA.RU адвокат Евгений Гудимов. Согласно решению апелляционной инстанции, оправдательный приговор ямальцу, которого ранее обвиняли в преступлении, оставлен без изменений.

«21 июня 2022 года состоялся апелляционный суд, где и признали оправдательный приговор законным», — рассказал Гудимов. Адвокат добавил, что его подзащитного обвиняли в убийстве жителя Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО), произошедшем в июне 2020 года.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО обжаловала решение присяжных заседателей об оправдании обвиненного в убийстве жителя Тарко-Сале. В ходе следствия по делу мужчина провел под арестом несколько месяцев, пока ему не изменили меру пресечения.