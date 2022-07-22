В Тюмени спасли девушку, которая чуть не выпала с 11-го этажа

В Тюмени спасли девушку, которая чуть не выпала из окна многоэтажного дома №35 на улице Сперанского. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.
Жительницу Тюмени при попытке выпрыгнуть из окна обнаружили соседи. Они вызвали полицию и скорую помощь, после чего ее затащили обратно в квартиру. «Сообщение поступило в 15:37, после оказания медицинской помощи пациентка была доставлена в профильной медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Какая именно помощь потребовалась девушке, в ведомстве не уточнили.
Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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В Тюмени спасли девушку, которая чуть не выпала из окна многоэтажного дома №35 на улице Сперанского. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Жительницу Тюмени при попытке выпрыгнуть из окна обнаружили соседи. Они вызвали полицию и скорую помощь, после чего ее затащили обратно в квартиру. «Сообщение поступило в 15:37, после оказания медицинской помощи пациентка была доставлена в профильной медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Какая именно помощь потребовалась девушке, в ведомстве не уточнили. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени женщина выпала из окна пятого этажа. Она погибла. По факту трагедии проводится проверка.