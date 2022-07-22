22 июля 2022

В Тюмени спасли девушку, которая чуть не выпала с 11-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Самоубийство. Нижневартовск, многоэтажка, этажи
Девушку спасли соседи, они вызвали скорую помощь и полицию Фото:

В Тюмени спасли девушку, которая чуть не выпала из окна многоэтажного дома №35 на улице Сперанского. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

Жительницу Тюмени при попытке выпрыгнуть из окна обнаружили соседи. Они вызвали полицию и скорую помощь, после чего ее затащили обратно в квартиру. «Сообщение поступило в 15:37, после оказания медицинской помощи пациентка была доставлена в профильной медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Какая именно помощь потребовалась девушке, в ведомстве не уточнили.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени женщина выпала из окна пятого этажа. Она погибла. По факту трагедии проводится проверка.

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В Тюмени спасли девушку, которая чуть не выпала из окна многоэтажного дома №35 на улице Сперанского. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Жительницу Тюмени при попытке выпрыгнуть из окна обнаружили соседи. Они вызвали полицию и скорую помощь, после чего ее затащили обратно в квартиру. «Сообщение поступило в 15:37, после оказания медицинской помощи пациентка была доставлена в профильной медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Какая именно помощь потребовалась девушке, в ведомстве не уточнили. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени женщина выпала из окна пятого этажа. Она погибла. По факту трагедии проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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