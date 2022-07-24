На трассе под Тюменью ограничат проезд автомобилей

Движение на участке автодороги «Богандинский — Червишево — Чаплык» будет ограничено Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В связи с проведением соревнований по велоспорту с 3 по 5 августа будет ограничено движение на автодороге «Богандинский — Червишево — Чаплык». Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области.

«3, 4 и 5 августа в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту будет временно ограничено движение на участке автомобильной дороги «Богандинский — Червишево — Чаплык», — указано в сообщении областного ГУСа. Оно опубликовано в Telegram.

Там добавили, что 3 и 4 августа движение будет ограничено на участке от ул. Северной в д. Черная речка до пер. Лесного в с. Мичурино. 5 августа будет полностью закрыт для проезда автомобилей участок дороги от поворота на центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» до пер. Лесного в с. Мичурино.