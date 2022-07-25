Путин дал Мантурову новые полномочия

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Иннопром-2022 первый день. Екатеринбург , мантуров денис
Денис Мантуров заменит Юрия Борисова сразу на трех должностях Фото:

Президент России Владимир Путин назначил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова сразу на три новые должности. Это следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителя председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д. В. председателем попечительского Фонда перспективных исследований; членом наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“; членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ в качестве представителя Правительства Российской Федерации и председателем этого совета», — сообщается в тексте указа. Ранее все эти должности занимал Юрий Борисов.

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Президент России Владимир Путин назначил министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова сразу на три новые должности. Это следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации. «Назначить заместителя председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д. В. председателем попечительского Фонда перспективных исследований; членом наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“; членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ в качестве представителя Правительства Российской Федерации и председателем этого совета», — сообщается в тексте указа. Ранее все эти должности занимал Юрий Борисов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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