Подростки ломают фонтан в Тюмени. Видео

26 июля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Видео, на котором подростки залезли на неработающий фонтан, опубликовали очевидцы в социальных сетях (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подростки залезли на один из тюменских фонтанов. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора видео, подростки ломают фонтан и справляют в него нужду. «Дом обороны. Подростки сегодня ломали фонтан», — пишет анонимный автор видео. В комментариях тюменцы считают, что, если бы фонтан работал, дети бы на него не полезли. «Работал бы, вряд ли бы сломали. Вот к чему приводит простой без дела. Ну не в Чернобыле живем же, можно летом в жару хотя бы следить за объектами подобными и обеспечить их работоспособность», — написал Ислам Аминов. Другие комментаторы же считают, что подростков нужно занять чем-нибудь полезным. «Вандалы! На хозяйственные работы всех, говно собачье с улиц убирать», — предложил Юрий Кунгурцев. За комментарием агентство обратилось в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что пьяницы терроризируют детские площадки Тюмени. Жители города делятся в социальных сетях фотографиями спящих на лавочках нетрезвых граждан.

Подростки залезли на один из тюменских фонтанов. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора видео, подростки ломают фонтан и справляют в него нужду. «Дом обороны. Подростки сегодня ломали фонтан», — пишет анонимный автор видео. В комментариях тюменцы считают, что, если бы фонтан работал, дети бы на него не полезли. «Работал бы, вряд ли бы сломали. Вот к чему приводит простой без дела. Ну не в Чернобыле живем же, можно летом в жару хотя бы следить за объектами подобными и обеспечить их работоспособность», — написал Ислам Аминов. Другие комментаторы же считают, что подростков нужно занять чем-нибудь полезным. «Вандалы! На хозяйственные работы всех, говно собачье с улиц убирать», — предложил Юрий Кунгурцев. За комментарием агентство обратилось в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что пьяницы терроризируют детские площадки Тюмени. Жители города делятся в социальных сетях фотографиями спящих на лавочках нетрезвых граждан.