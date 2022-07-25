Археологи пришли к выводу, что на поселении Товыгорт было место встреч древних людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Археологи Научного центра изучения Арктики сделали уникальные находки из кости на поселении Товыгорт в бассейне реки Горная Обь. Они позволили предположить, что поселение на протяжении нескольких столетий в древности являлось местом для встреч, сообщили в департаменте внешних связей ЯНАО.

«Прежде такие вещи в нашем регионе были известны лишь на памятнике Усть-Полуй в черте Салехарда и встречены небольшими группами на паре других объектов близкого времени. По-видимому, Товыгорт был пунктом регулярных встреч древнего населения ближайшей округи, возможно, на протяжении 2-3 столетий или дольше», — рассказал руководитель экспедиции Андрей Гусев.

В ходе исследования археологи сделали два раскопа. В первом удалось найти только орнаментированную посуду начала первого тысячелетия нашей эры и обломок каменного орудия более раннего времени. Второй раскоп был более интересен. В нем нашли доказательства того, что поселение Товыгорт являлось постоянным местом встреч для людей древности. Об этом свидетельствовали остатки большого кострища в заполнении которого нашли десятки разбитых керамических горшков. Также там были найдены кости животных, птиц и рыбы, что привело археологов к выводу, что это остатки трапез.

Ранее URA.RU сообщало, что археологи в ЯНАО нашли мумию ребенка в серебряной маске. Находку ученые сделали на средневековом могильнике «Нюрымпосллор 4».

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно плановым показателям, инвестиции в объекты научно-исследовательской инфраструктуры к его окончанию должны составить около 350 млрд рублей. Число занятых в науке, образовании и инноватике к 2030 году должно вырасти с 32 тыс. до 66 тыс.

Фото находок из экспедиции Департамент внешних связей ЯНАО