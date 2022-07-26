Курганских учителей отговаривают ехать в Донбасс

Преподаватели из Кургана хотят ехать в Донбасс помогать детям и восстанавливать работу школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родственники и друзья отговаривают курганских педагогов от командировки в Донбасс. Сами учителя настроены помогать жителям народных республик. Об этом URA.RU сообщили два источника из сферы школьного образования.

«В условиях спецоперации, это небезопасно. Мало ли, что может произойти. Очень переживаем за нашу родственницу, но она не слушает, говорит, что нужна детям, коллеги ее в этом поддерживают», — сообщает один из родственников педагога, решившего отправиться в ДНР.

URA.RU обратилось к данному учителю, который пожелал остаться анонимным. «Командировка в Донбасс — это не вопрос денег, а исключительно желание помочь людям, которые испытали много страха и боли за последнее время. Особенно жаль детей. Все, чем лично я могу им помочь, это обучить их, передать знания», — говорит собеседник агентства.

По вопросу командирования педагогов в Донбасс URA.RU направило официальный запрос в департамент образования Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что учителям Кургана предлагают работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо командировочных в 8 480 рублей в сутки, педагогам обещают оплатить проживание. Сумма — до 7 210 рублей.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.