Тюменцы устроили скандал из-за мамы с ребенком на «поводке»

27 июля 2022 в 07:15 Размер текста - 17 +

В соцсетях устроили спор по поводу мамы с ребенком, который держался за странную ленту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В соцсетях появилась фотография из Тюмени, ставшая предметом споров среди пользователей. На кадрах женщина гуляет с держащимся за ленту ребенком, которую некоторые приняли за собачий поводок. Другая часть комментаторов начала утверждать, что такое решение обезопасит ребенка. Также были и те, кто усомнился в теории, что это поводок. «Мать года», — иронично подписал фотографию автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На кадре женщина гуляет с ребенком в коляске и девочкой, которая держится за зонтик. При этом предмет закреплен лентой от сумки матери до ребенка. Некоторые пользователи поддержали мнение автора, решив, что на ребенка надели собачий поводок. «Собачий поводок не смущает?» — написал Дмитрий Смирнов. «Может лучше воспитывать ребенка и не унижать поводком! Вы в своем детстве ходили так через дорогу?» — прокомментировала Ксения Константинова. Однако большинство тюменцев удивилось такой реакции на решение предполагаемой матери детей. «И что сверхъестественного происходит? За собой и своими детьми следите», — написала Альбина Жецкая. В комментариях начали вести споры по поводу происхождения странной ленты. «А где собачий поводок? Это лямка от сумки», — высказалась Мария Романова. Пользователи также поддержали мнение, что подобная мера защищает ребенка от неприятностей. «Ничего плохого не вижу. Если ребенок активный, как она побежит с малышом, который в коляске?» — написала Кристина Темнитская. Другая часть комментаторов обратила внимание на то, что ребенок лишь держится рукой за ленту. «А вас не смутило, что ремешок от сумки пристегнут к зонту, видимо, чтоб не потерять, и ребенок всего лишь держит этот зонт», — предположила Ирина Симонова. Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях появилась фотография из Тюмени, ставшая предметом споров среди пользователей. На кадрах женщина гуляет с держащимся за ленту ребенком, которую некоторые приняли за собачий поводок. Другая часть комментаторов начала утверждать, что такое решение обезопасит ребенка. Также были и те, кто усомнился в теории, что это поводок. «Мать года», — иронично подписал фотографию автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На кадре женщина гуляет с ребенком в коляске и девочкой, которая держится за зонтик. При этом предмет закреплен лентой от сумки матери до ребенка. Некоторые пользователи поддержали мнение автора, решив, что на ребенка надели собачий поводок. «Собачий поводок не смущает?» — написал Дмитрий Смирнов. «Может лучше воспитывать ребенка и не унижать поводком! Вы в своем детстве ходили так через дорогу?» — прокомментировала Ксения Константинова. Однако большинство тюменцев удивилось такой реакции на решение предполагаемой матери детей. «И что сверхъестественного происходит? За собой и своими детьми следите», — написала Альбина Жецкая. В комментариях начали вести споры по поводу происхождения странной ленты. «А где собачий поводок? Это лямка от сумки», — высказалась Мария Романова. Пользователи также поддержали мнение, что подобная мера защищает ребенка от неприятностей. «Ничего плохого не вижу. Если ребенок активный, как она побежит с малышом, который в коляске?» — написала Кристина Темнитская. Другая часть комментаторов обратила внимание на то, что ребенок лишь держится рукой за ленту. «А вас не смутило, что ремешок от сумки пристегнут к зонту, видимо, чтоб не потерять, и ребенок всего лишь держит этот зонт», — предположила Ирина Симонова.