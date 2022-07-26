Большинство тюменских школьников решило пойти работать, чтобы иметь карманные деньги Фото: Размик Закарян © URA.RU

Этим летом более 50 процентов тюменских подростков решили зарабатывать самостоятельно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру». Больше всего школьников работает курьерами.

«Этим летом подрабатывает 52% тюменских школьников», — передает пресс-служба компании. Из опрошенных подростков 19% рассказали, что работают курьерами. Зарплата доставщиков варьируется от 30 до 70 тысяч рублей. 15% работают промоутерами. Им платят от 10 до 40 тысяч. 13% школьников расклеивают объявления. Там школьники смогут заработать от 25 до 45 тысяч.

Продавцами работает 8% несовершеннолетних. В вакансиях на должность зарплата варьируется от 20 до 70 тысяч. Догситтерами и котонянями, с зарплатой от 400 рублей в сутки, работает 5% подростков. Уборщицами, дворниками, грузчиками и комплектовщиками товаров, где зарплата от девяти до 45 тысяч в месяц — 4% тюменцев. Официантов и аниматоров среди работающих подростков региона всего по 3%. В данной сфере оплата труда составляет от 15 до 65 тысяч.

Среди респондентов, 47% работают ради того, чтобы иметь собственные деньги. С целью накопить на необходимую покупку, трудятся 32% школьников. 11% считают, что в работе главное — развитие жизненных навыков и чувство независимости, именно поэтому они решили найти работу. Для умения распоряжаться собственными финансами, подработку на лето нашли 8% подростков и 2% опрошенных решили набраться опыта.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские подростки могут зарабатывать наравне с родителями. О такой возможности для несовершеннолетних рассказали в департаменте труда и занятости.

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