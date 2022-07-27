Молодая партия заранее начала борьбу за места в гордуме Тюмени

«Новые люди» рассчитывают на мандаты в Ишимской районной думе Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Партия «Новые люди» выставила кандидатов в депутаты Ишимской районной думы (Тюменская область) во всех 15 одномандатных округах. Информация об этом опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии. По мнению политолога Александра Безделова, подобную активность молодой партии можно считать репетицией перед выборами в гордуму Тюмени, которые пройдут в 2023 году.

«Безусловно, любые выборы, особенно перед крупной кампанией, это репетиция», — считает Безделов. Но главной причиной массового выдвижения эксперт считает тот, факт, что «Новым людям» необходимо продолжать заявлять о себе и отвоевывать политическое пространство после выборов в Тюменскую облдуму 2021 года, во время которых партия привлекла много сторонников (набрала 4,66% голосов, не пройдя пятипроцентный барьер — прим. ред.).

В 2022 году в Тюменской области не проходит крупных кампаний. Помимо думы Ишимского района, новый состав представительного органа будет выбран в Вагайском районе. Кроме того, состоятся дополнительные выборы на одно место в Тюменской облдуме и на два места в гордуме Тобольска.