Очевидцы замечают человека не в первый раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По Тюмени гуляет человек в костюме, олицетворяющем период пандемии: маска, перчатки, защитный комбинезон. Пост с фотографией был опубликован в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Также у тюменца в руках табличка с надписью «Я еще вернусь».

«Неадекват второй день обхаживает аптеки с табличкой», — написал анонимный автор поста. «Он ковидом себя представляет», — прокомментировала Яна Петрова.

Жители города предполагают, что этой табличкой человек в костюме напоминает всем о коронавирусной инфекции. «Ковид возвращается», — написал Евгений Юсов. «Он видимо график запланированный властями знает, когда они выпустят корону», — высказался Алексей Поспелов.

Но не все комментаторы отнеслись с юмором к человеку в костюме. Многие предложили ему обратиться к врачу. «Надо полагать, он вернется в родную палату в сопровождении санитаров, а то совсем потерялся», — высказался Леонид Пантелеев.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени побит рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за последние три месяца. А также у жителей области появится возможность вакцинироваться без уколов.