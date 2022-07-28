28 июля 2022

По Тюмени гуляет человек в костюме коронавируса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
Очевидцы замечают человека не в первый раз Фото:

По Тюмени гуляет человек в костюме, олицетворяющем период пандемии: маска, перчатки, защитный комбинезон. Пост с фотографией был опубликован в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Также у тюменца в руках табличка с надписью «Я еще вернусь».

«Неадекват второй день обхаживает аптеки с табличкой», — написал анонимный автор поста. «Он ковидом себя представляет», — прокомментировала Яна Петрова.

Жители города предполагают, что этой табличкой человек в костюме напоминает всем о коронавирусной инфекции. «Ковид возвращается», — написал Евгений Юсов. «Он видимо график запланированный властями знает, когда они выпустят корону», — высказался Алексей Поспелов.

Но не все комментаторы отнеслись с юмором к человеку в костюме. Многие предложили ему обратиться к врачу. «Надо полагать, он вернется в родную палату в сопровождении санитаров, а то совсем потерялся», — высказался Леонид Пантелеев.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени побит рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за последние три месяца. А также у жителей области появится возможность вакцинироваться без уколов.

Тюменец гуляет по городу в костюме, олицетворяющем период пандемии.
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По Тюмени гуляет человек в костюме, олицетворяющем период пандемии: маска, перчатки, защитный комбинезон. Пост с фотографией был опубликован в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Также у тюменца в руках табличка с надписью «Я еще вернусь». «Неадекват второй день обхаживает аптеки с табличкой», — написал анонимный автор поста. «Он ковидом себя представляет», — прокомментировала Яна Петрова. Жители города предполагают, что этой табличкой человек в костюме напоминает всем о коронавирусной инфекции. «Ковид возвращается», — написал Евгений Юсов. «Он видимо график запланированный властями знает, когда они выпустят корону», — высказался Алексей Поспелов. Но не все комментаторы отнеслись с юмором к человеку в костюме. Многие предложили ему обратиться к врачу. «Надо полагать, он вернется в родную палату в сопровождении санитаров, а то совсем потерялся», — высказался Леонид Пантелеев. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени побит рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией за последние три месяца. А также у жителей области появится возможность вакцинироваться без уколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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