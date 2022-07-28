Департамент правительства ЯНАО усилят за счет ослабления другого

29 июля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Внешнеторговые связи посчитали логичным доверить департаменту экономики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Властями ЯНАО принято решение ликвидировать государственное учреждение «Центр развития внешних связей», а полномочия передать департаменту экономики автономного округа. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте окружного правительства. «Ликвидация государственного казенного учреждения „Центр развития внешних связей ЯНАО“ осуществляется ввиду передачи полномочий, относящихся к внешнеторговой деятельности автономного округа… А также в связи с разрывом ряда внешнеэкономических и международных связей, что делает невозможным осуществление государственных функций, возложенных на учреждение», — говорится в сопровождающем документе в официальном комментарии пресс-службы правительства. Постановления за подписью губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова вступают в силу с 01 октября 2022 года. В документе указано, что полномочия перейдут департаменту экономики автономного округа. Данное решение связано, в том числе и с обязательствами, возникшими в результате исполнения судебных решений. Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации правительством ЯНАО дирекции по обеспечению деятельности представительств округа. Все полномочия и обязательства были переданы представительству региона в Тюмени.

Властями ЯНАО принято решение ликвидировать государственное учреждение «Центр развития внешних связей», а полномочия передать департаменту экономики автономного округа. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте окружного правительства. «Ликвидация государственного казенного учреждения „Центр развития внешних связей ЯНАО“ осуществляется ввиду передачи полномочий, относящихся к внешнеторговой деятельности автономного округа… А также в связи с разрывом ряда внешнеэкономических и международных связей, что делает невозможным осуществление государственных функций, возложенных на учреждение», — говорится в сопровождающем документе в официальном комментарии пресс-службы правительства. Постановления за подписью губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова вступают в силу с 01 октября 2022 года. В документе указано, что полномочия перейдут департаменту экономики автономного округа. Данное решение связано, в том числе и с обязательствами, возникшими в результате исполнения судебных решений. Ранее URA.RU рассказывало о ликвидации правительством ЯНАО дирекции по обеспечению деятельности представительств округа. Все полномочия и обязательства были переданы представительству региона в Тюмени.