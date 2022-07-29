29 июля 2022
28 июля 2022

Корабль «Уренгой» поучаствовал в параде на день ВМФ в Петербурге

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, набережная, построение, санкт-петербург, тральщик, вмф рф, день вмф, парад кораблей, павел хенов
Службу на корабле несут жители ЯНАО (архивное фото) Фото:

Малый противолодочный корабль «Уренгой», шефство над которым несет Пуровский район ЯНАО, прошел в строю Главного военно-морского парада в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В день Военно-морского флота пуровчане приняли участие в праздничной программе на Неве. На МПК „Уренгой“ несут службу уренгойские военнослужащие», — говорится в сообщении администрации Пуровского района в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». Корабль станет важной частью знакового для ЯНАО проекта Северный морской путь.

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Малый противолодочный корабль «Уренгой», шефство над которым несет Пуровский район ЯНАО, прошел в строю Главного военно-морского парада в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. «В день Военно-морского флота пуровчане приняли участие в праздничной программе на Неве. На МПК „Уренгой“ несут службу уренгойские военнослужащие», — говорится в сообщении администрации Пуровского района в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». Корабль станет важной частью знакового для ЯНАО проекта Северный морской путь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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