Корабль «Уренгой» поучаствовал в параде на день ВМФ в Петербурге

31 июля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Службу на корабле несут жители ЯНАО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Малый противолодочный корабль «Уренгой», шефство над которым несет Пуровский район ЯНАО, прошел в строю Главного военно-морского парада в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. «В день Военно-морского флота пуровчане приняли участие в праздничной программе на Неве. На МПК „Уренгой“ несут службу уренгойские военнослужащие», — говорится в сообщении администрации Пуровского района в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». Корабль станет важной частью знакового для ЯНАО проекта Северный морской путь.

Малый противолодочный корабль «Уренгой», шефство над которым несет Пуровский район ЯНАО, прошел в строю Главного военно-морского парада в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. «В день Военно-морского флота пуровчане приняли участие в праздничной программе на Неве. На МПК „Уренгой“ несут службу уренгойские военнослужащие», — говорится в сообщении администрации Пуровского района в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». Корабль станет важной частью знакового для ЯНАО проекта Северный морской путь.