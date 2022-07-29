Корабль «Уренгой» поучаствовал в параде на день ВМФ в Петербурге

Службу на корабле несут жители ЯНАО (архивное фото)
Малый противолодочный корабль «Уренгой», шефство над которым несет Пуровский район ЯНАО, прошел в строю Главного военно-морского парада в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В день Военно-морского флота пуровчане приняли участие в праздничной программе на Неве. На МПК „Уренгой“ несут службу уренгойские военнослужащие», — говорится в сообщении администрации Пуровского района в соцсетях.
Ранее URA.RU рассказывало, что тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» спустило на воду несамоходное сухогрузное судно «Яр-Сале». Корабль станет важной частью знакового для ЯНАО проекта Северный морской путь.
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