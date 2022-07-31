31 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

В ЯНАО cкандальная компания задолжала десятки миллионов налоговой

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение иска экс-депутата свердловского заксобрания, бизнесмена Валерия Савельева к лидеру реготделения КПРФ, вице-спикеру парламента Александру Ивачеву. Екатеринбург , судья, суд, черемных ольга
Дело передано в суд Фото:

Руководитель ликвидированного предприятия «Ноябрьская Сервисная Технологическая компания» скрыл от налоговой более 27 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России по ЯНАО.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО „Ноябрьская Сервисная Технологическая компания“. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осведомленный об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, осуществил сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 27 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас уголовное дело направлен в суд. Ранее эта компания обанкротилась и осталась должна миллионы своим сотрудникам. В 2020 году прокуратура принудила организацию погасить задолженность.

Ранее сообщалось об еще одной компании, которая скрыла десятки миллионов от налоговой. Речь идет о строительной организации «Ямалстройкомпания» из Губкинского.

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Руководитель ликвидированного предприятия «Ноябрьская Сервисная Технологическая компания» скрыл от налоговой более 27 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России по ЯНАО. «Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО „Ноябрьская Сервисная Технологическая компания“. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осведомленный об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, осуществил сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 27 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас уголовное дело направлен в суд. Ранее эта компания обанкротилась и осталась должна миллионы своим сотрудникам. В 2020 году прокуратура принудила организацию погасить задолженность. Ранее сообщалось об еще одной компании, которая скрыла десятки миллионов от налоговой. Речь идет о строительной организации «Ямалстройкомпания» из Губкинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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