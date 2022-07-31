В ЯНАО cкандальная компания задолжала десятки миллионов налоговой

Руководитель ликвидированного предприятия «Ноябрьская Сервисная Технологическая компания» скрыл от налоговой более 27 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России по ЯНАО.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО „Ноябрьская Сервисная Технологическая компания“. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осведомленный об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, осуществил сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 27 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сейчас уголовное дело направлен в суд. Ранее эта компания обанкротилась и осталась должна миллионы своим сотрудникам. В 2020 году прокуратура принудила организацию погасить задолженность.
Ранее сообщалось об еще одной компании, которая скрыла десятки миллионов от налоговой. Речь идет о строительной организации «Ямалстройкомпания» из Губкинского.
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Руководитель ликвидированного предприятия «Ноябрьская Сервисная Технологическая компания» скрыл от налоговой более 27 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России по ЯНАО. «Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО „Ноябрьская Сервисная Технологическая компания“. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осведомленный об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, осуществил сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 27 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас уголовное дело направлен в суд. Ранее эта компания обанкротилась и осталась должна миллионы своим сотрудникам. В 2020 году прокуратура принудила организацию погасить задолженность. Ранее сообщалось об еще одной компании, которая скрыла десятки миллионов от налоговой. Речь идет о строительной организации «Ямалстройкомпания» из Губкинского.