Руководитель известной в ЯНАО стройфирмы скрыла десятки миллионов

Женщина сокрыла 45 миллионов от налоговой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-руководитель ООО «Ямалстройкомпания» из Губкинского (ЯНАО) два года подделывала отчеты, чтобы скрыть десятки миллионов от налоговой. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, женщина предстанет перед судом.

«В Губкинском перед судом предстанет руководитель коммерческой организации. В период с января 2015 по декабрь 2017 года руководитель ООО „Ямалстройкомпания“ уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 45 млн рублей, внеся в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с иными коммерческими организациями», — говорится в сообщении.

На имущество компании был наложен арест с целью возмещения причиненного бюджету РФ ущерба. Дело направили в суд. По статье 199 УК РФ женщине грозит лишение свободы до шести лет.

По данным СБИС, ООО «Ямалстройкомпания» существует с 2013 года. В основном компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Гендиректором фирмы является Евгений Нестеренко.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту сокрытия руководством «Ямалстройкомпании» 45 миллионов возбудили уголовное дело. Преступление было выявлено сотрудниками полиции Губкинского ОМВД совместно с налоговой службой.