Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят отремонтировать крышу аварийной музыкальной школы Кетовского района. Об этом в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» рассказала одна из преподавателей школы Любовь Евсеева.
«Наша школа находится в аварийном состоянии: протекает крыша, отваливается штукатурка, отклеиваются обои, в некоторых классах появился грибок. Это создает угрозу жизни детям, преподавателям и родителям. В течении нескольких лет мы постоянно обращались в районную администрацию, к нам приезжала комиссия и фиксировала состояние школы, но результатов никаких нет», — говорится в посте.
По словам Евсеевой, школу посещают дети не только из села Садовое, а также из Менщиково, Утятское, Кропанка и других деревень. «В конце августа должна пройти приемка музыкальной школы к началу учебного года. Мы боимся, что к 1 сентября школа не будет открыта», — утверждает педагог. В комментариях к посту администрация Кетовского МО ответила, что для решения вопроса они направят данное обращение в районное управление образования.
В областном управлении культуры на запрос URA.RU ответили, что здание школы находится в ведении районной администрации. «Сегодня, 2 августа, в Садовое выехала начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко. Она вместе с представителями администрации округа на месте оценила ситуацию. Прорабатываются возможные варианты решения проблемы. В 2020 году, по информации районной администрации, на частичный ремонт крыши музыкальной школы было выделено около 200 тысяч рублей».
Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят отремонтировать крышу аварийной музыкальной школы Кетовского района. Об этом в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» рассказала одна из преподавателей школы Любовь Евсеева. «Наша школа находится в аварийном состоянии: протекает крыша, отваливается штукатурка, отклеиваются обои, в некоторых классах появился грибок. Это создает угрозу жизни детям, преподавателям и родителям. В течении нескольких лет мы постоянно обращались в районную администрацию, к нам приезжала комиссия и фиксировала состояние школы, но результатов никаких нет», — говорится в посте. По словам Евсеевой, школу посещают дети не только из села Садовое, а также из Менщиково, Утятское, Кропанка и других деревень. «В конце августа должна пройти приемка музыкальной школы к началу учебного года. Мы боимся, что к 1 сентября школа не будет открыта», — утверждает педагог. В комментариях к посту администрация Кетовского МО ответила, что для решения вопроса они направят данное обращение в районное управление образования. В областном управлении культуры на запрос URA.RU ответили, что здание школы находится в ведении районной администрации. «Сегодня, 2 августа, в Садовое выехала начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко. Она вместе с представителями администрации округа на месте оценила ситуацию. Прорабатываются возможные варианты решения проблемы. В 2020 году, по информации районной администрации, на частичный ремонт крыши музыкальной школы было выделено около 200 тысяч рублей». До этого URA.RU писало, что в Курганской области ученики и их родители будут следить за ходом капитальных ремонтов школ. В том числе в штабы по контролю строительных работ войдут секретари местных отделений партии «Единая Россия» либо территориальный депутат и СМИ.