В районной музыкальной школе отваливается штукатурка и обои, губернатора просят помочь с ремонтом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят отремонтировать крышу аварийной музыкальной школы Кетовского района. Об этом в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» рассказала одна из преподавателей школы Любовь Евсеева.

«Наша школа находится в аварийном состоянии: протекает крыша, отваливается штукатурка, отклеиваются обои, в некоторых классах появился грибок. Это создает угрозу жизни детям, преподавателям и родителям. В течении нескольких лет мы постоянно обращались в районную администрацию, к нам приезжала комиссия и фиксировала состояние школы, но результатов никаких нет», — говорится в посте.

По словам Евсеевой, школу посещают дети не только из села Садовое, а также из Менщиково, Утятское, Кропанка и других деревень. «В конце августа должна пройти приемка музыкальной школы к началу учебного года. Мы боимся, что к 1 сентября школа не будет открыта», — утверждает педагог. В комментариях к посту администрация Кетовского МО ответила, что для решения вопроса они направят данное обращение в районное управление образования.

В областном управлении культуры на запрос URA.RU ответили, что здание школы находится в ведении районной администрации. «Сегодня, 2 августа, в Садовое выехала начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко. Она вместе с представителями администрации округа на месте оценила ситуацию. Прорабатываются возможные варианты решения проблемы. В 2020 году, по информации районной администрации, на частичный ремонт крыши музыкальной школы было выделено около 200 тысяч рублей».

До этого URA.RU писало, что в Курганской области ученики и их родители будут следить за ходом капитальных ремонтов школ. В том числе в штабы по контролю строительных работ войдут секретари местных отделений партии «Единая Россия» либо территориальный депутат и СМИ.

Из-за состояния крыши в школе переживают за безопасность детей и педагогов Любовь Евсеева, «Инцидент Курган»

В кабинетах отклеиваются обои, местами появилась плесень и грибок Любовь Евсеева, «Инцидент Курган»

Ремонта крыши в школе добиваются уже несколько лет Любовь Евсеева, «Инцидент Курган»