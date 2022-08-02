В Ноябрьске «Ростелеком» устраивает кинотеатр под открытым небом

03 августа 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

«Ростелеком» устраивает месяц кинопоказов в «Ноябрьск-парке» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ноябрьске компания ПАО «Ростелеком» открывает сезон летних кинопоказов под открытым небом. Фильмы из коллекции популярного видеосервиса Wink можно будет посмотреть в «Ноябрьск-парке», сообщается на сайте компании. «Компания «Ростелеком» запускает в Ноябрьске сезон летних кинопоказов. Любимые всеми комедии, драмы, триллеры и фэнтези можно увидеть с 3 по 31 августа в «Ноябрьск-парке», — сообщает пресс-служба «Ростелеком». Месяц показов фильмов под открытым небом начнется 3 августа с показа мультфильма «Король-слон» в 14:00 и психологического триллера «Остров проклятых» в 19:00. Фильмы будут демонстрироваться до конца лета, со среды по воскресенье. Ранее URA.RU рассказало, что в некоторых муниципалитетах ЯНАО закрываются кинотеатры. Такое решение принимается администрацией в связи с отсутствием репертуара.

В Ноябрьске компания ПАО «Ростелеком» открывает сезон летних кинопоказов под открытым небом. Фильмы из коллекции популярного видеосервиса Wink можно будет посмотреть в «Ноябрьск-парке», сообщается на сайте компании. «Компания «Ростелеком» запускает в Ноябрьске сезон летних кинопоказов. Любимые всеми комедии, драмы, триллеры и фэнтези можно увидеть с 3 по 31 августа в «Ноябрьск-парке», — сообщает пресс-служба «Ростелеком». Месяц показов фильмов под открытым небом начнется 3 августа с показа мультфильма «Король-слон» в 14:00 и психологического триллера «Остров проклятых» в 19:00. Фильмы будут демонстрироваться до конца лета, со среды по воскресенье. Ранее URA.RU рассказало, что в некоторых муниципалитетах ЯНАО закрываются кинотеатры. Такое решение принимается администрацией в связи с отсутствием репертуара.