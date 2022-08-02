02 августа 2022
01 августа 2022

В Ноябрьске «Ростелеком» устраивает кинотеатр под открытым небом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинолето в парке Маяковского с участием Евгения Куйвашева. Екатеринбург, парк маяковского, летний кинотеатр, открытый кинотеатр, кинолето
«Ростелеком» устраивает месяц кинопоказов в «Ноябрьск-парке» Фото:

В Ноябрьске компания ПАО «Ростелеком» открывает сезон летних кинопоказов под открытым небом. Фильмы из коллекции популярного видеосервиса Wink можно будет посмотреть в «Ноябрьск-парке», сообщается на сайте компании.

«Компания «Ростелеком» запускает в Ноябрьске сезон летних кинопоказов. Любимые всеми комедии, драмы, триллеры и фэнтези можно увидеть с 3 по 31 августа в «Ноябрьск-парке», — сообщает пресс-служба «Ростелеком».

Месяц показов фильмов под открытым небом начнется 3 августа с показа мультфильма «Король-слон» в 14:00 и психологического триллера «Остров проклятых» в 19:00. Фильмы будут демонстрироваться до конца лета, со среды по воскресенье.

Ранее URA.RU рассказало, что в некоторых муниципалитетах ЯНАО закрываются кинотеатры. Такое решение принимается администрацией в связи с отсутствием репертуара.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
Подписаться
В Ноябрьске компания ПАО «Ростелеком» открывает сезон летних кинопоказов под открытым небом. Фильмы из коллекции популярного видеосервиса Wink можно будет посмотреть в «Ноябрьск-парке», сообщается на сайте компании. «Компания «Ростелеком» запускает в Ноябрьске сезон летних кинопоказов. Любимые всеми комедии, драмы, триллеры и фэнтези можно увидеть с 3 по 31 августа в «Ноябрьск-парке», — сообщает пресс-служба «Ростелеком». Месяц показов фильмов под открытым небом начнется 3 августа с показа мультфильма «Король-слон» в 14:00 и психологического триллера «Остров проклятых» в 19:00. Фильмы будут демонстрироваться до конца лета, со среды по воскресенье. Ранее URA.RU рассказало, что в некоторых муниципалитетах ЯНАО закрываются кинотеатры. Такое решение принимается администрацией в связи с отсутствием репертуара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...