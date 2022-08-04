Мэрия Губкинского отказала женщине в выдаче материнского капитала

Через суд гражданка получила сертификат на материнский капитал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Социальная защита Губкинского отказала женщине в выдаче положенного ей материнского капитала. Отказ гражданка получила из-за отсутствия факта проживания на территории ЯНАО. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В сентябре 2021 года местной жительнице управлением по труду и социальной защите администрации Губкинского отказали в выдаче свидетельства на материнский капитал. Такое решение было принято из-за отсутствия факта постоянного проживания на территории округа менее одного года», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там сказано, что по обращению в суд было доказано проживание семьи на территории ЯНАО. По итогу женщине выдали свидетельство на материнский капитал. «Судом было удовлетворено право на получение свидетельства на материнский капитал», — рассказали в ведомстве.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию города. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО возбудила уголовное дело против жительницы Шурышкарского района. Женщина не платила алименты на содержание четырех несовершеннолетних детей.