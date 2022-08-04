Аналитики назвали районы Тюмени в которых подорожала недвижимость

Заметно с февраля выросла цена за квадратный метр в районах Рощино, Воровского, МЖК, КПД и в центре Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сильнее всего с февраля 2022 года цена на тюменскую недвижимость поднялась в жилых районах Воровского и Рощино. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «Меридиан».

«В зависимости от локации с начала февраля самый заметный рост наблюдался в районах Воровского, где цена за квадратный метр выросла на 16 тысяч 800 рублей (+17%) и в районе Рощино. Там стоимость квадратного метра стала на 11 тысяч 300 рублей больше (+14%). В центре и на КПД стоимость за квадратный метр выросла на 8%, что составило 8 тысяч 900 рублей. В районе МЖК цена за квадратный метр поднялась на 10 тысяч 400 рублей (+9%)», — рассказала аналитик компании Галина Мешалкина.

Также аналитик застройщика «Меридиан» поделилась информацией о том, в каких районах Тюмени стоимость квадратного метра наоборот снизилась. Цена на недвижимость в районе Южный наоборот упала на два процента. В настоящий момент квадратный метр подешевел на 2 тысячи 700 рублей. В районах Мыс и Тарманы квадратный метр стал стоить меньше на полторы тысячи, а в районе Ватутино цена уменьшилась на 500 рублей.

Ранее URA.RU составляло список с самыми выгодными предложениями по покупке жилья в Тюменской области. А также аналитики объяснили колебания спроса на недвижимость в Тюмени.